Óriási bombát vágott a Reallal összehozott balbekk

Theo Hernández hivatalosan az Atlético Madrid védője, de az idei szezonban az Alavésnél játszik kölcsönben, ahol elég sok és elég nagy csapat figyelmét is felkeltette, vinnék a Premier League-be is, de úgy hírlik, hogy a Real Madridhoz áll legközelebb, igaz, a Barcelona is megvenné.

Hogy mit esznek rajta ennyire, azt részben megvillantotta az Athletic Bilbao elleni vasárnapi bajnokin, ahol a második félidő elején győzelmet érő bombát vágott a hosszú felsőbe.

A francia állampolgárságú, egyelőre még csak az utánpótlás-válogatottakig jutó Theo Hernández még csak 19 éves, de az Alavésben alapember, ez volt a 31. bajnokija, amin az első gólját szerezte. Bátyja, Lucas Hernández jelenleg is az Atlético Madridban játszik, ő középső védő.

Primera División, 36. forduló

Alavés-Athletic Bilbao 1-0 (0-0)

később:

Valencia-Osasuna 16.15

Deportivo La Coruna-Espanyol 18.30

Málaga-Celta Vigo 20.45

szombaton játszották:

Granada-Real Madrid 0-4 (0-4)

Atlético Madrid-Eibar 1-0 (0-0)

Sporting Gijón-Las Palmas 1-0 (0-0)

FC Barcelona-Villarreal 4-1 (2-1)

pénteken játszották:

Sevilla-Real Sociedad 1-1 (1-0)

hétfőn játsszák:

Leganés-Real Betis 20.45