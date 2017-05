Zlatan élő szövet a fémvázon

A 35 éves Zlatan Ibrahimovic áprilisban térdszalag-szakadást szenvedett, és nagyon úgy nézett ki, hogy ez a sérülés egyben karrierje legvégét is jelenti. Az idei évet biztosan ki kell hagynia, és a következő év elejét is, ha egyáltalán, csak 2018-ban térhet vissza. Utána meg már maximum csak levezetni mehet Svédországba.

Ibrahimovic szenzációs évet zárt, a holland, az olasz, a spanyol, a francia után először ment neki az angol bajnokságnak, és sikerült azonnal magára vonnia a figyelmet, 28 gólt lőtt a sérüléséig. Brutális erőben van, és most amerikai orvosai is megerősítették, soha az életben nem láttak még olyan erős térdet, mint az övé.

Ibrahimovic ügynöke, Mino Raiola arról beszélt a svéd Expressennek, hogy remény látszik arra, hogy Ibrahimovic visszatérjen és folytassa karrierjét. Ibrahimovicot Amerikában megműtötték, és pittsburghi orvosai megdöbbenve nyilatkoztak a svéd sportoló fizikumáról.

„Még sosem láttak ilyen erős térdet”, mondta Raiola. Szinte lehetetlen, hogy egy 20 éves karrier után is ilyen állapotban legyen egy térd, tiszta sérülésmentes, mondták az orvosai, akik a világ legjobb specialistái, és szeretnék, ha Ibra a karrierje után visszatérne, és kutatási célból további vizsgálatokat végezhetnének rajta.

Ibra jövője tehát bizonytalan, a jelek szerint továbbra is szeretne futballozni, ha nem is az Old Traffordon, akár az USA-ban, de többször nyilatkozta, hogy a Malmöben akarja befejezni.