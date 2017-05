Kiröhögte, szétszívatta az ellenfél edzőjét a Real Madrid kispadja

Kedden került a spanyol sajtóba egy videofelvétel, amin a Real Madrid játékosai kegyetlenül kicikizik Tony Adamset, a Granada angol edzőjét.

Az ex-arsenalos védőlegenda idény közben vette át a Granada irányítását, nem túl nagy sikerrel, a csapat vele is csont nélkül kiesett az élvonalból. A Real Madrid ellen ennek megfelelően simán ki is kaptak hazai pályán 4-0-ra, ám az edző még a csapatánál is messze nagyobbat égett a meccsen.

Amit annak köszönhet, hogy a mérkőzés során levette dzsekijét, közszemlére téve divatos mellényét. A ruhadarabbal sikerült a teljes madridi kispad figyelmét magára irányítania, a látványtól sokkolt játékosok egy emberként találgatták, hogy egészen pontosan mit látnak.

"Krupié vagy pincér?" – söpört végig a kérdés a cserék között, Isco pedig a spanyol sajtó szerint egészen odáig merészkedett, hogy még oda is kiabált az edzőnek:

Pincér, egy kólát legyen szíves!

A kedves beszólást a mellette ülő Kroos és Modric is nagy nevetéssel díjazta. Benzema ehhez képest kulturáltan röhögcsélve próbálta meg eldönteni a kérdést egy stábtaggal, végül megállapodva a krupiénál.

Szerencsére sem a vereség, sem a beszólások nem szegték Adams kedvét, aki a meccs után tréfálkozva megkérdezte Zidane-t, nem cserélne-e vele csapatot. Hogy mit válaszolt a francia, azt sajnos nem tudjuk, de talán azt, hogy még mindig hamarabb, mint mellényt.