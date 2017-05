Visszatérhet az utolsó Eb-csoportmeccsre az U17-es válogatott legjobbja

A horvátországi U17-es Európa-bajnokságon eddig várakozáson felül teljesítő, és a továbbjutás küszöbén álló magyar válogatott szurkolói újabb jó hírnek örülhettek hétfőn. Úgy tűnik, hogy a nyitómeccs előtt megsérülő Szoboszlai Dominik (Salzburg), akinek góljai lényegében kijuttatták a magyar válogatottat a tornára, újra játékra alkalmas állapotban van, így pályára léphet a Feröer elleni keddi csoportmérkőzésen.

Mivel a mieink az első meccsen nagy meglepetésre megverték a franciákat, majd a döntetlent játszottak Skócia ellen, így kedden már egy döntetlen is a magyar válogatott továbbjutását jelentené. Ahhoz viszont, hogy a magyar csapat biztosan csoportelső legyen és így elkerülje a negyeddöntőben a bivalyerős spanyolokat, vagy az kell, hogy a franciák megverjék a skótokat, míg mi bármilyen arányban verjük Feröert, vagy skót győzelem esetén egy góllal nagyobb arányban kéne győznünk kedden, mint nekik a franciák ellen. Egy Feröer elleni vereséggel pedig még akár ki is eshet a magyar válogatott, de erre inkább ne is gondoljunk.

A Nemzeti Sport beszámolója által idézett Schön Szabolcs (Ajax) fejében sem fordult meg ez a lehetőség, a középpályás szerint addig lesz igazán nehéz a mérkőzés, amíg meg nem szerezzük az első gólt:

„Izgalmas meccsre számítok, amely az első gólig biztosan nehéz lesz, de ha egyszer sikerül betalálunk, érzésem szerint érkeznek majd a további gólok is. Nagyban megkönnyítenénk a saját helyzetünket, ha az első tíz-húsz percben megszereznénk a vezetést, ha nem sikerül, benne van a pakliban, hogy az ellenfél öt védővel és öt középpályással őrzi majd az eredményt. A gyenge pontjuk? Az elemzések során úgy láttam, hogy a védelmük bal oldala sebezhető, szerintem a jobb szélen képesek vagyunk párharcokat és egy az egy elleni szituációkat nyerni, ha összejön, a védelmük mögé kerülhetünk.”

A Feröer-Magyarország mérkőzés kedden 16 órakor kezdődik.