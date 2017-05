Öngóllal verték a törökök az U17-eseket az Eb-negyeddöntőben

A magyar U17-es futballválogatott csoportelsőként, történelmet írva jutott be a negyeddöntőbe az Európa-bajnokságon, és a nyolc között az a török válogatott jött ellenfélként, ami a csoportjában az olaszokat és a házigazda horvátokat is elintézte, szóval elég kemény meccs nézett ki.

A kezdőből ezúttal kimaradt a három meccsen kétgólos Csoboth Kevin, ott volt viszont Szoboszlai Dominik, akinek már a tornán is volt egy szabadrúgásgólja a feröeriek ellen.

Mindkét csapat óvatosan kezdte a negyeddöntőt, az első tíz percben a magyar csapat valamivel kezdeményezőbb volt, a labdát többet birtokolta, Torvund helyzetbe is kerülhetett volna, de mentett előle a védője. Az első negyedóra végére kezdtek kijönni a törökök, de csak egy gyenge lövésre futotta.

Aztán elég váratlanul kerültek előnybe a 20. percben. Egy szöglet után a törökök visszaszerezték a labdát, a kipattanóból nem sikerült felszabadítani, a lendületből érkező Adigüzel betört, zavartalanul lőhetett a kapu elé, ahol Csonka becsúszva akart menteni az érkező Babacar elől, de a lábáról saját kapujába pattant a labda.

A franciák ellen hátrányból már sikerült egyszer gyorsan válaszolni az Eb-n, most is megvolt rá a lehetőség, mert a 25. percben szabadrúgást kapott a magyar csapat a török kaputól húsz méterre. A variáció ugyanaz lett volna, mint amiből Szoboszlai betalált Feröer ellen, viszont a lövés most nem volt elég erős, így az ellenfél kapusa simán felszedte a labdát.

Az első harminc perc után kijött, miért olyan kellemetlen ellenfél Törökország: agresszívak, gyorsak voltak, belementek az ütközésekbe, és nagyon jól kezelték a labdát. Nem igazán sikerült helyzeteket kidolgoznia a magyar csapatnak, és a játékosok is kezdtek idegesebbek lenni, két sárgát be is szedtek gyorsan. A szünetig simán tartották előnyüket a törökök, ami lehetett volna kétgólos is, mert a 34.-ben simán szerezhettek volna még egy gólt.

A szünetben cserélt Szélesi Zoltán kapitány, a tornán kétgólos Csoboth Kevin váltotta az öngólt szerző és sárgalapos Csonkát. Elég meredeken indult a második félidő, ugyanis két perc sem telt el, amikor a magyar védelem addig asszisztált egy török támadáshoz, amíg Gül lövőhelyzetbe került, és lapos bombája nem sokkal kerülte el a hosszú kapufát.

Rá egy percre Szoboszlai indult meg, befelé cselezett, és tizenhét méterre a kaputól felvágták, remek helyről jöhetett a szabadrúgás. A sorfal kicsit közel állt, de nem ezen múlt, hogy Szoboszlai belelőtte az egyik törökbe a labdát, maradt az 1-0 oda.

Kicsit felpörögtünk, a következő lehetőség már Csobothé volt, aki betört a tizenhatoson belülre, ahol lerántották, de nem kapott büntetőt a magyar csapat. A következő lehetőségünk megint egy szabadból jött: Szerető adott le tizenhét méterről egy erős lövést, de pont oda ment a labda, ahol a kapus állt.

Az utolsó negyed órára fordulva már a magyar csapat játszott fölényben, a bal szélünk Csoboth-tal nagyon aktív volt, csak épp komoly lehetőségeket nem igazán sikerült kidolgozni, mert a Benfica-játékost is rendre elnyomták a nagydarab török védők. A hajrában elküldték Szélesi Zoltánt a kispadtól, mert összevitatkozott Rumsas játékvezetővel.

A végére nagyon elfogyott a magyar csapat ereje, egyre több volt a hiba, miközben nem igazán sikerült előre menni, pedig a törökök sem voltak sokkal jobbak vagy veszélyesek. A végén rátett négy percet a játékvezető, és az elsőben jött is a legnagyobb lehetőségünk: Tímári került tiszta lövőhelyzetbe, erő volt a lövésben, de a rövidre ment, ahol a török kapus állt, ezúttal sem sikerült az egyenlítés. A vége 1-0-s török győzelem lett, vagyis nem sikerült a négy közé jutni.

A világbajnoki szereplés még nem úszott fel, mert az ötödik helyért még játszhat a magyar csapat, ez a többi negyeddöntős eredményen múlik majd.

Negyeddöntő:

Törökország-Magyarország 1-0 (1-0)

gólszerző: Csonka (20., öngól)