Gulácsiék nem indulhatnak a BL-ben?

Az érvényben lévő szabályok szerint a szombaton osztrák bajnokságot nyert Red Bull Salzburg és a Bundesliga második helyét megszerző RB Leipzig közül csak az egyik indulhat majd a Bajnokok Ligájában.

A probléma az, hogy mindkét csapat azonos tulajdonosi körhöz tartozik, a Leipzig neve előtti RB is a Red Bullt takarja. A verseny még attól is lehetne fair, ha a két csapat össze is kerülne, de az UEFA szabályok még a lehetőségét is el akarják kerülni, hogy megkérdőjelezhető eredmények szülessenek. Így a jelent állás szerint dönteni kell a két klub között.

A szabályok alapján a Salzburgnak van több esélye, hiszen bajnok lett, míg a Leipzig, még ha erősebb bajnokságban is szerepel, csak második.

Az UEFA nem valószínű, hogy megváltoztatná a szabályait, de a kluboknak még van esélyük arra, hogy megváltoztassák a tulajdonosi szerkezetet. Ahogy a BBC cikke is idézi, a Leipzig abban bízik, hogy képesek bebizonyítani az UEFA-nak, hogy nincs szoros átfedés és összefonódás a két klub között. Ezt persze nem könnyű, hiszen kimondva-kimondatlanul a Salzburg fiókcsapata a Lipcsének, könnyű az átjárás, nem véletlenül került az osztrákoktól a Leipzig kapujába Gulácsi Péter.