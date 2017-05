Kétlábas tizenegyes okozta a Leicester vesztét

A Manchester City 2-1-re verte a Leicester City-t a Premier League 37. fordulójában. A tavalyi bajnok a 77. percben egyenlíthetett volna, de hiába talált be büntetőből Riyad Mahrez, a játékvezető nem adta meg.

A ManCity az első félidő utolsó harmadában két gólt is szerzett, David Silva gólja után Gabriel Jesus tizenegyesével került kétgólos előnybe, de még a 42. percben szépíteni tudott a Leicester Okazaki kapáslövésével.

A második félidőben kisebb volt az iram, a Leicester egy büntetővel egyenlíthetett volna. Mahrez a kapuba is talált, de lassítás nélkül is sokan érzékelték, hogy kétszer érintette a labdát. Az elrúgásnál elcsúszott, és a támaszkodó lábáról perdült tovább. Madley játékvezető nem is adta meg a találatot. Így a végeredmény 2-1 lett.

A Manchester City a harmadik, a Leicester a kilencedik helyen maradt.