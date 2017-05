Lecserélték a bírót a Haladás–Vasason

A Budapest Honvéd 2-1-re legyőzte az MTK-t, így 31 forduló után továbbra is vezet az NB I.-ben. A Vasas kétszer vezetett, de nem tudta legyőzni a haladást. A Fradi nem tudott gólt lőni a Debrecennek.

Budapest Honvéd-MTK Budapest 2-1 (0-0)

Bozsik Stadion, 3370 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Holender (64.), Koszta (83.), illetve Ramos (65.)

sárga lap: Baráth (74.), illetve Borbély (54.)

A bajnoki címért küzdő Honvéd egyből letámadta a kiesés elől menekülő MTK-t, ami nehezen jött ki a szorításból. Gól azonban csak a 64. percben esett, Holender szerzett vezetést, de az MTK szinte azonnal egyenlíteni tudott Ramos góljával. A meccset végül Koszta döntötte el. A Honvéd így három ponttal vezet a Videoton előtt, ami 20.30-tól játssza a bajnokiját az Újpest ellen.

Swietelsky Haladás-Vasas 2-2 (0-1)

Sopron, 2435 néző, v.: Vad II (Andó-Szabó, a szünetben)

gólszerzők: Iszlai (49., 11-esből), Schimmer (88.), illetve Burmeister (36.), Gaál (73.)

sárga lap: Korcsmár (29.), Hangya (65.)

A Vasas kezdett jobban, a 12. percben tizenegyeshez is jutott, de Király védte Berecz büntetőjét. A 36. percben Burmeister fejelt közelről kapuba, ezzel vezetett a vendégcsapat. Még az első félidőben megsérült Vad II. István játékvezető, a második félidőben helyette Andó-Szabó Sándor bíráskodott. A Haladásnak már ő ítélt tizenegyest. Iszlai be is lőtte, de a Vasas visszavette a vezetést. A hajrában azonban a Haladás nagyon nyomott, és a csereként beállt Schimmer egyenlíteni is tudott.

Ferencváros-Debreceni VSC 0-0

Groupama Aréna, 6596 néző, v.: Pintér

sárga lap: Lovrencsics (93.), illetve Osváth (65.)

Hiába erőlködött mindkét csapat, nem született gól a Fradi–Debrecen-meccsen. A legnagyobb helyzete a DVSC-nek volt az első félidőben, de Lovrencsics a gólvonalról mentett. A második félidő végén a Fradi került fölénybe, de minden helyzetet elrontottak a támadói. A bajnoki dobogóra azonban még így is odaférhet Thomas Doll csapata.

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (0-2)

Debrecen, 3043 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Makrai (47.), Busai (69.), illetve Molnár (13.), Sós (17.)

sárga lap: Makrai (51.), illetve Tujvel (31.), Egerszegi (66.), Szeles (70.), Baracskai (91.)

A Diósgyőr és a Mezőkövesd is könnyen kieshet a szezon végén, ezért mindkét csapatnak a győzelem lett volna az optimális eredmény. A Mezőkövesd meggyőzően kezdett, már bő negyedóra után két góllal vezetett. A második félidőben azonban már a DVTK dominált, és egyenlíteni is tudott. Mivel az MTK kikapott, és az utolsó előtti helyen áll, ezzel a döntetlennel is kicsit kedvezőbb helyzetbe került ez a két csapat.

Paksi FC-Gyirmót FC 3-0 (3-0)

Paks, 600 néző, v.: Bognár

gól: Bartha (19.), Szakály D. (25., 30.)

sárga lap: Lenzsér (75.), Báló (90.), illetve Kiss M. (49.

A Gyirmót már kiesett, így nagy küzdelemre nem is számíthatott a Paks. Így félóra alatt el is dőlt a meccs. Bartha gólja után Szakály duplázott.