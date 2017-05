Ha van 100 000 000 euród, már szóba is állnak veled

Antoine Griezmann – Atlético Madrid, 26 éves, 26 gól a szezonban

A nyár legnagyobb fogása lesz az Atlético Madrid és Diego Simeone sokadik csatárcsillagja. Fernando Torres, Sergio Agüero, Radamel Falcao, Diego Costa mind az Atletiból szerződött igazi topklubba, és Falcaón kívül mind azonnal Angliába, ahol nem is vallottak szégyent. Nem túlzás kimondani, hogy Griezmann mindegyiküknél nagyobb kaliber, komplettebb futballista, aki nem csak gólt lőni tud, de visszavontabban irányítani is. Úgy tudni, José Mourinho és a Manchester United szemelte ki, ők simán ki is tudnák fizetni érte a 100 millió eurót, amit simán megér.

De nem lehet biztosra venni, hogy oda megy, a Chelsea is vevő lehet rá, ha Diego Costa tényleg távozik, és ha a francia választhat, a londoni klub számára vonzóbbnak tűnhet. Bajnokcsapatba kerülhet, ami a következő szezonban a BL-trófeáért is eséllyel indul.

Andrea Belotti – Torino, 23 éves, 27 gól

Torino-futballista volt már a világ legdrágábbja, amikor Gianluigi Lentinit 1992-ben 13 millió fontért – ma átszámolva 15 millió euró – eladták a Milannak, és ha Belottit is elviszi valaki, újra közel lesznek, hogy elmondhassák, ők nevelték ki a legdrágábbat. A csatárnak ugyanis 85 millió fontos, pont 100 millió eurós kivásárlási ár van a szerződésében, és az elnök azt mondta, ha ezt egy külföldi klub leteszi, viheti. A Manchester United lehet ez a klub, Mourinhónak tetszik a játéka, bár kissé azért rizikós ennyit adni érte: a Serie A a legkevésbé erős topliga, és az olasz csatárok eddig nem igazán villogtak Angliában.

Belotti erős és gyors, így elméletileg nem lehet gondja a Premier League-ben, de Zlatan Ibrahimovic vagy Wayne Rooney helyét átvenni nem lesz könnyű feladat.

Alexander Lacazette – Lyon, 26 éves, 31 gól

„Két éve dolgozunk Lacazette eladásán, az Atlético Madrid két éve 40 millió euróért vitte volna, de elutasítottuk” – mondta a minap Jean-Michel Aulas, a Lyon elnöke. Azóta Lacazette még több mint 50 gólt lőtt, vagyis az ára biztosan nem csökkent. Minimum 50 millió lehet, ám ha Griezmannért megkapja a 100-ast Simeone, lehet, hogy még ennél többet sem fog sajnálni a következő francia csatáráért. Most is az Atlético a favorit, annyira, hogy vele kapcsolatban másik klubot nem is igazán emlegetnek.

Kylian Mbappe – Monaco, 18 éves, 25 gól

A nyár sztárja lehet, ha úgy dönt, illetve klubfőnökei úgy döntenek, hogy jobb, ha távozik. A Manchester United állítólag 85 millió eurót ajánlott érte, de ő inkább délre menne, a Real Madridhoz. Pár napja a madridi sajtóban megjelent, hogy meg is egyeztek vele, és hogy kifizetik a 100 millió eurós kivásárlási záradékát. Az biztos, hogy Karim Benzema rúdja már kifelé áll a Realból (a BL-meccse ellenére), és a tinédzser a helyére léphetne. Neki persze a legfontosabb, hogy játsszon, és ezt a Madridban nem biztos, hogy mindig kezdőként teheti meg.

Könnyen lehet, hogy még a Monacóban marad egy évre, valószínűleg ez is lenne a legjobb neki.

Pierre-Emerick Aubameyang – Borussia Dortmund, 27 éves, 36 gól

Az ő neve is felmerült Madridban, de legújabban azt beszélik, hogy a Paris Saint-Germaint komolyabban érdekli. A Bild szerint a múlt héten már tárgyalt is a franciákkal, akik 70 millió eurót ajánlanak a BVB-nek, neki pedig évi 14 milliót az eddigi 7 helyett, amit Dortmundban keresett.

Edinson Cavani – Paris Saint-Germain, 30 éves, 47 gól

Aubameyang érkezése esetén állhatna tovább, konkrét klub még nem merült fel, de a Napoli, ami 2013-ban eladta Párizsba, akciósan viszavenné. A legjobb koron már túl van, az ára így az olaszoknak is fogyasztható lenne, bőven 30 millió alatt, még akkor is, ha a szerződése csak 2020-ban jár le a PSG-nél. És még akkor is, ha élete szezonján van túl, ennyi gólt még sosem rúgott.

Romelu Lukaku – Everton, 24 éves, 25 gól

Az Everton 80 millió fontra tartja, amit a Chelsea ki is fizetne, és ez az a klub, ahonnan előzőleg Liverpoolba szerződött. A magas ára miatt egyelőre nem tűnik úgy, hogy kapkodnak érte, de a nyár hosszú lesz, még sokan bejelentkezhetnek.

Diego Costa – Chelsea, 28 éves, 21 gól

Az ő helyére akarnák Lukakut, mivel a brazil Kínába vágyik. Costa ugyanis elég későn futott be, és még közel sem olyan gazdag, mint hasonló szinten teljesítő és korú csatártársai, így a Távol-Keleten egy szezon alatt behozhatná a lemaradását. Bármelyik ottani menő klub a liga, így a világ legjobban kereső játékosává tenné, azaz megelőzné Carlos Tévezt is, aki Sanghajban heti 460 ezer font, 550 ezer euró körül keres.

A 28 éves Costáért ráadásul 90 millió eurót is kifizetne a Tiancsin, így a Chelsea Oscar után újabb bombaüzletet köthetne.

Alvaro Morata – Real Madrid, 24 éves, 20 gól

Csak egy éve szerződött vissza Madridba a Juventusból 40 millió euróért, annyi gólt szerzett egy idényben, mint még soha karrierje alatt, húszat, mégsem biztos, hogy marad, mert csak cserecsatár a Realnál. Azt mondja, maradni akar, de a Chelsea megkörnyékezheti, állítólag Antonio Conte örülne, ha Diego Costa helyett őt kapná meg. Hiába nem kezdő a Realban, az ára a 40 millióról csak fölfelé ment egy év alatt, 50 millió lesz, de inkább fontban, ha London felé mozdul.

Mario Balotelli – Nice, 26 éves, 17 gól

A Nice-ben rúgott 17 góllal helyrebillentette a karrierjét, a Marseille új tulajdonosa ki is szemelte. Dzsóker helyzetben van az olasz, csak egyéves szerződése volt, vagyis 26 évesen szabadügynök lesz, nem kell átigazolási díjat fizetni érte, ingyen vihető, csak a gázsiját kell állni. Szemérmetlenül sok pénzt kérhet emiatt, bár jelenlegi, 4,5 millió eurós fizetése sem kevés, bárhová megy, ennél jóval többet fog kapni. Állítólag a Las Palmas is megkörnyékezte, de a Nice-szel BL-es helyen végeznek, ez remek lehetőség, hogy Európában is megmutassa magát.

Alexis Sánchez – Arsenal, 28 éves, 24 gól

Megint az Arsenal legjobbja volt, és megint nem nyernek komolyabb címet, ezzel el is fogyhat a chilei türelme. Guardiola elvitte a Barcába, és most elvinné a Manchester Citybe is, de felmerült már a Bayern München és a Chelsea is. 40-ért ment Londonba 3 éve, 50 millió euró alatt biztosan nem mozdul, sőt.

Bas Dost – Sporting Lisszabon, 27 éves, 33 gól

Kiesik a látókörből, mert Portugáliában játszik, de aki a bajnokságban 31, összesen 33 gólt rúg, és még nem töltötte be a 28-at, arra valószínűleg lesz kereslet a nyáron. A holland egy éve a Wolfsburgból szerződött át, mindössze 10 millió euróért. Ha csak a dupláját megkapják érte, már bomba üzlet. Az Everton már megkörnyékezte, de szívesen látná a Premier League-be visszajutott Newcastle United is.

Tippelünk: ki hova megy? Griezmann – Man. United Lukaku – Chelsea Dost – Everton Aubameyang – PSG Alexis Sánchez – Bayern Mbappe – Real Lacazette – Atlético Belotti – Man. United James – Liverpool Mahrez – Arsenal Coutinho – Barcelona

Rijad Mahrez – Leicester City, 26 éves, 10 gól (középpályás)

Az első a listánkon, aki nem csatár, inkább szélső középpályás, aki szervezni is képes, sőt, hát a Leicester City miatta támadott olyan jól a múlt szezonban. Idén a csapattal együtt ő is visszaesett, de nem bánhatta meg, hogy maradt, a BL-benszépet mentek a nyolcig, és végül a bajnokságban is csont nélkül maradtak bent, három körrel a vége előtt. Egy éve nemet mondott az Arsenalnak, ami várhatóan újra megkörnyékezi, de hallani már a Liverpoolról, a Tottenhamről és az új tulajdonba került, komolyan építkező Marseille-ről is. Sőt, a Barcelona is rajta tartja a szemét. 40 milliós árát nem csak a leggazdagabbak tudják kifizetni, szinte reklámárnak mondható egy ilyen képességű futballistáért

James Rodríguez – Real Madrid, 25 éves, 11 gól (középpályás)

Ha Morata csere volt a Madridban az elmúlt szezonban, James még inkább, csakhogy ez a számain nem látszik: középpályásként van 11 gólja a szezonban. Valószínűleg ő lesz az a sztárok közül, aki a nyáron valóban otthagyja Madridot. A Liverpoolról és a Manchester Unitedről beszélnek vele kapcsolatban, de kiköthet a Cityben vagy a Bayernben is. 80 millió euróért vették 2014-ben, ennek most a felét kaphatják érte.

Philippe Coutinho – Liverpool, 25 éves, 11 gól (középpályás)

A Liverpool támadó középpályásával és eszével a Barcelona már megegyezett, de a neheze most jön, meg kell a Liverpoollal is. Nem lesz egyszerű, az angolok 90 millió eurót, 75 millió fontot akarnak legjobbjukért, ami sok a Barcának. Három éve Luis Suárezt 80 millió euróért vitte el a Poolból a Barcelona, kezdődhet a kötélhúzás a brazilért is.