Három alapember nem játszhat a franciák ellen az U17-eseknél

Szombat este eldőlt, hogy a magyar U17-es futballválogatott a franciákkal meccsel majd az októberi világbajnoki részvételért, őket a csoportkörben már sikerült megverni 3-2-re.

A keddi helyosztó viszont egészen más lesz, egyrészt azért, mert Szélesi Zoltán kapitány szerint a franciák akkor alábecsülték a magyar csapatot, másrészt eltiltás miatt alapemberek fognak hiányozni tőlünk.

A törökök ellen összeszedett sárga lapok miatt ugyanis nem játszhat majd Csonka András, Majnovics Martin és az egyik legjobb, Szoboszlai Dominik sem. Emiatt a válogatott hárommal kevesebb embert nevez a mérkőzésre.

"A csoportmeccs előtt is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy a francia válogatott előrébb tart, mint a magyar, ők a meccs esélyesei. Ennek ellenére minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a jó eredményért, minden játékos, és minden stábtag azért dolgozik, hogy készen álljunk az előttünk álló feladatra, hiszen egy nagyon fontos meccs jön egy kiváló ellenféllel szemben" - idézi Szélesit az MLSZ honlapja.

A mérkőzés kedden délben kezdődik.