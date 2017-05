Dárdai: A hatodik hely csoda, az ötödik álomszerű lenne

A Hertha BSC a Bundesliga ötödik helyén áll, ha az utolsó fordulóban is megtartja ezt a helyezését Dárdai Pál csapata, akkor az Európa Liga csoportkörébe kerül. Dárdai nem fél a zárómeccstől. Szombaton a Bayer Leverkusent fogadják Berlinben.

„Mindegy, mi minden volt velünk korábban, el kell engednünk. Futballfesztivál lesz. A hatodik hely csodálatos lenne, az ötödik álom" – idézi a Bz-Berlin Dárdait.

Az edző az utolsó két fordulóra négy pontot tűzött ki maguk elé, ebből a Darmstadt legyőzésével meg is szereztek hármat. A Leverkusen elleni győzelemmel biztosan ötödikek maradnának, de még a vereség is beleférhet, ehhez azonban a Freiburgnak (48 pont) ki kéne kapnia a Bayerntől, a Kölnnek (46 pont) pedig a Mainztól. A most 49 pontos Hertha egy döntetlennel biztos hatodik.

„Még egy nagyon fontos mérkőzésünk van, amire minden tartalékunkat mozgosítanunk kell. Meg akarjuk tartani az ötödik helyünket és még egy kicsit szórakoztatni a szurkolóinkat" – mondta Dárdai, aki játékosként már volt ötödik a Herthával. A klub a 2008-2009-es szezonban ért el hasonlóan jó eredményt.