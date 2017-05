Nem jutott ki a vb-re az U17-es válogatott

A magyar U17-es futballválogatott a világbajnoki részvételért játszott kedden a franciákkal, akiket a csoportkörben már sikerült 3-2-re megverni. Az ellenfél akkor még nem ismerte a magyar csapatot, és ezúttal három alapemberünk is hiányzott eltiltás miatt, ugyanezért Szélesi Zoltán kapitány sem lehetett ott a kispadnál.

A válogatott így is bátran kezdett, többet birtokolta a labdát, de elég eseménytelen volt a meccs eleje, aztán a franciák az első pontrúgásukból majdnem gólt szereztek a 15. percben. Egy szöglet után Bianda emelkedett a legmagasabbra, és a megcsúsztatott labda csak centikkel ment el a hosszú kapufa mellett.

Beindult az ellenfél, és a 25. percben előnybe is került. Egy lekészített labdára Gouiri zavartalanul érkezett a tizenhatoson belül, és be is vágta a labdát, a magyar védelem nem állt a helyzet magaslatán a gól előtt.

A csoportkörben is vezettek a franciák, akkor egy perc múlva sikerült egyenlítenie a magyar csapatnak, ez most nem jött össze, sőt, a franciák nyeregben voltak, irányították a meccset, a válogatottunk komoly helyzetet sem igazán tudott kialakítani az első harminc percben.

Erre a 34. percig kellett várni, amikor Szerető a szélen cselezgetett, aztán belőtte középre a labdát, ahol Torvund jó ütemben érkezett a kapu elé, ráadásul egyedül is hagyták, ám nem sikerült belerúgnia a labdába. Néhány perccel később megint ő veszélyeztetett, de kapu felé csapódó beadását lehalászta a francia kapus.

Fotó: MLSZ

Pár percre rá Csoboth is helyzetbe kerülhetett volna: egy hosszú indítás találta meg a francia tizenhatos előtt, a védők viszont elnyomták, így nem fért oda a labdához. Ásványi bravúrja kellett a szünet előtt, hogy ne legyen kétgólos a hátrány: Gouiri felső sarokba tartó fejesét tolta ki szögletre, maradt az 1-0 a szünetig. Az mindenesetre biztató volt, hogy az első fél óra teljesen veszélytelen futballja után sikerült helyzeteket kialakítani.

A második félidőre már nem jött ki Csoboth, aki nem sok sót evett meg a francia védők között, Szendrei Norbert váltotta. A franciák nem törték össze magukat a szünet után, de azért így is kézben tartották a meccset, aztán az 50. percben Schön iramodott meg az ellenfél térfelén, és lövőhelyzetbe került: a hosszú felé megküldött labda úgy egy méterrel kerülte el a kaput.

A hatvanadik perc környékére kezdett el kifújni a magyar csapat: a kapus Ásványi volt a legjobbunk, a franciák frissebbek, erősebbek voltak, és egy szöglet után nem sokon múlt a második góljuk, Tchouaemi fejese a lécet találta el. Nálunk egyre több volt a hiba, és az eladott labda is.

A mi támadójátékunk a hajrára már nagyjából annyiban merült ki, hogy felívelgettük a labdákat, amiket rendre lekapcsoltak a jóval magasabb francia védők vagy a kapusuk. A 80. percben még Bencze egy erős lövést megeresztett a francia kapura, de a labda pont odament, ahol az ellenfél kapusa állt, ez volt a mérkőzésen a második kaput eltaláló lövése a válogatottunknak. A háromperces hosszabbításban jöttek megint az ívelgetések, eredmény nélkül, a franciák 1-0-ra megnyerték a mérkőzést, és ők mehetnek az októberi világbajnokságra. A magyar csapat hatodik helyen zárta az Európa-bajnokságot.

A törökök elleni negyeddöntőhöz hasonlóan ezúttal is egy góllal kapott ki a csapat úgy, hogy nem volt sokkal jobb az ellenfél, de nem tudtunk igazán komolyan veszélyeztetni sem a bekapott gól után.