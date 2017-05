Nagy-Magyarországon is szétnéz az MLSZ épkézláb focistákért

A jelek szerint az MLSZ arra készül, hogy a szomszédos országokból valamilyen szinten magyar érintettségű labdarúgókat honosítson, akik majd esetleg a magyar válogatottban is pályára léphetnek.

Erről Darázs Tamás a másodosztályba készülő Győri ETO technikai vezetője beszélt a pozsonyi Új Szónak. A sportvezető elmondta, hogy szlovák klubokkal, akadémiákkal is kapcsolatban van, sikeresen szerződtettek szlovákiai játékosokat is, majd az újságíró kérdésére megerősítette, hogy az MLSZ őt is megkereste egy listával.

„Zacsovics Zoltánnak, a szövetség csapatmenedzserének a felkérésére feltérképeztem azokat a tehetséges dél-szlovákiai futballistákat, akiket honosítani lehet. Kaptam egy listát, de ezen olyan futballisták is szerepeltek, akiknek magyaros hangzású neveik ellenére semmi közük nincs a magyar nemzethez.”

Darázs "megszólított" játékosokat, aztán leadott egy húsz fős listát az MLSZ-nek. Ők azok, akik egyszerűsített honosítással is magyar állampolgárokká válhatnak, és játszhatnak a válogatottban is.

A FIFA szabályai szerint ugyanis, „ha a játékos szülei vagy nagyszülei a Magyar Labdarúgó-szövetség területén születtek, akkor a futballista jogosult a magyar válogatottságra. Egyszerűsített honosítási eljárásban nem kellett az ország területén születni, de a válogatottság miatt igen. Mivel Dél-Szlovákia nagy része a második világháború előtt Magyarországhoz tartozott, ennek a kritériumnak rengeteg futballista megfelel” - mondta.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke a szövetség közgyűlésén Telkiben 2017. május 16-án.

Persze feltétel még, hogy előtte ne lépjen pályára más ország válogatottjában. „Ha utánpótlásban tétmeccsen pályára lép, akkor felnőttben még válthat, azonban utánpótlásban más ország válogatottjában már nem szerepelhet. Például Marek Střeštík egy barátságos meccsen cseh válogatott volt, de már magyar állampolgár. A DAC-ban futballozó Szépe János pedig magyar, szlovák és szerb válogatott is lehetne, mert nagyszülei Szerbiában születtek. Az is felöltheti a címeres mezt, aki 18 éves kora óta az MLSZ kötelékében játszó csapatban szerepel, vagy öt éve él Magyarországon” - mondta Darázs.

Az MLSZ-nél rákérdeztünk, mely posztra és mikorra várnak honosított játékost, ha válaszolnak, megírjuk.