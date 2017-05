Dárdai: A hatosért szemrehányás, a 6. helyért tisztelet jár

Az április eleje óta nyeretlen Leverkusen az utolsó Bundesliga-fordulóban a legszebb napjait idézte, és 6-2-vel intézte el a hazai pályán játszó Hertha BSC-t.

A berliniek így is a hatodik helyre futottak be, ez volt a szezon közben módosított céljuk. Idén akkora tülekedés volt, hogy 36 pont kellett az osztályozóhoz, és tavaly 50 pont csak a hetedik helyhez volt elegendő, míg most a hatodikhoz.

"Az eredményért elnézést kérek, nem erre készültünk, szemrehányást kell tennünk magunknak, mert úgy az ötödik helyet nem lehet elcsípni, hogy 4 ezer méterrel kevesebbet futunk, mint az ellenfél. Egy ilyen fontos ez nem fér bele. Látni kell, honnan indultunk. Ezúttal is valamelyik kieső helyre vártak bennünket, most pedig megszereztük a hatodik helyet és a nemzetközi kupaszereplést, ami tiszteletet érdemlő" - magyarázta a 41 éves magyar edző, Dárdai Pál.

Az adat, amire célzott: 107 kilométert futottak a játékosai, míg a leverkuseniek 111-et.

A jövő heti kupadöntőtől függ majd az EL-ben a Hertha sorsa, ha a már BL-résztvevő Dortmund megveri a Frankfurtot, akkor a berlinieket azonnal a főtáblára repítik. Ha a Frankfurté a kupa, akkor a Hertha a selejtezőből vág neki az EL-nek, ahogy tavaly is. (Tavaly a dán Bröndby meglepetésre kiütötte őket.)

Vedad Ibisevic, a Hertha gólzsákja és csapatkapitánya bevallotta, a Dortmundnak fog drukkolni, Dárdai ennél visszafogottabb. Ő a saját csapatával foglalkozik, hogyan lehetne megerősíteni, és megfelelően felkészíteni a július harmadikán kezdődő első edzőtáborban. Jövőre dupla terhelés vár rájuk, ami a Mainzot is megviselte, éppen csak bentmaradt.

A balhátvéd, Marvin Plattenhardtnak még nem ért véget a szezon, mert a Konföderációs Kupára utazik a német válogatottal. "A Leverkusen lecsapott a hibáinkra, nincs minek örülni, az egész szezon azonban álomszerű."

A Hertha közel volt a Bayern legyőzéséhez ebben az idényben, de a bajorok az utolsó pillanatban egyenlítettek (1-1), a Dortmundot azonban legyőzték (2-1). Sőt, a Német Kupában is csak a büntetőkkel estek ki a Dortmunddal szemben idegenben. A Lipcse és a Hoffenheim azonban oda-vissza legyőzte őket.