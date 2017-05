Terry 26 percig volt a pályán búcsúmeccsén, mindenki ünnepelte

A Chelsea-legenda John Terry pályafutása utolsó mérkőzését játszotta vasárnap délután a csapatban, és a Sunderland elleni mérkőzésen már a 26. percben lecserélték.

Az 1998 óta a Chelsea-ben futballozó Terry ugyanis huszonhatosban játszik, szóval nem kényszerű cseréről volt szó, inkább gesztusról. A nézők már a kezdés előtt élőképpel köszöntötték a játékost, akinek a szezon végén lejáró szerződését nem újította meg a klubja, ezért kell távoznia. Visszavonulni még nem akar, bár azt mondta, ha nem kap igazán jó lehetőséget, akkor ezt is meggondolja.

Amikor elérkezett a huszonhatodik perc mindenki felállva tapsolta, és a csapattársai is egyenként megölelték, Terry-n is eluralkodtak az érzelmek, és sírva ment le.

Az 5-1-re megnyert mérkőzés után a bajnoki cím ünneplése közben Terry beszédet is tartott a telt házas stadionnak, és arról beszélt, hogy ez élete legnehezebb napja ez, de nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hogy az évek alatt remek menedzserekkel és futballistákkal dolgozhatott együtt. Egyúttal megköszönte a tulajdonos Roman Abramovicsnak is, akiről azt mondta, hogy rengeteget tesz azért, hogy sikeres legyen a Chelsea.

A családja mellett a szurkolóknak is megköszönte a támogatást. "Mindent megadtatok nekem. Tizennégy éves koromtól kezdve azokon az időkben is, amikor nem ment nekem a játék. Egy köszönöm sosem lesz elég, vissza fogok térni ide, hogy a csapatért szorítsak" - mondta.

Terry 1998-ban, tizennyolc évesen mutatkozott be a Chelsea felnőtt csapatában. Azóta Bajnokok Ligáját, több angol bajnoki címet, Európa Ligát, FA-kupát és Ligakupát is nyert a klubbal, és nem mellékesen most angol bajnokként búcsúzik.