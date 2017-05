Monaco: Mbappé mehet, ha akar

A Monaco tulajdonosa, Dmitrij Ribolovljev gond nélkül elengedné a csapat legnagyobb tehetségét, a szezonban 26 gólt rúgó Kylian Mbappét, amennyiben a francia csatár távozni szeretne.

Az orosz tulajdonos a L'Equipe-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem azért vannak a csapat élén, hogy mások sorsáról döntsenek, vagy akár visszatartsák őket. "Nincsenek anyagi problémáink, senkit nem kényszerülünk eladni, de elképzelhetetlen, hogy egy játékost vagy egy edzőt az akarata ellenére megtartsunk. Anthony Martial is távozni akart, mi pedig megértettük."

Ribolovljev elismerte azt is, hogy nem tudnak olyan fizetést adni a játékosoknak, mint a Real Madrid, a Barcelona, vagy épp a Manchester United, és hogy "mindenkinek olyan magasra kell eljutnia a karrierjében, amilyen magasra csak lehet". A 18 éves csatárért 100 millió fontot adna a Manchester United és a Real Madrid is, de a Liverpool és a Chelsea is megvenné.