Pofátlanul fiatal csapat menti meg a holland focit?

Ez itt az Ajax, itt nem számít, ki hány éves, milyen helyzetben van, itt a kreativitás a lényeg, a bátorság. Azért játszunk, hogy az emberek tapsoljanak

Közösségi oldalán ilyen hangzatos szöveggel köszönt be az Ajax Amszterdam az Európa Liga-döntőre, amely a holland klub első nemzetközi kupadöntője lesz, több mint húsz év után.

Akkor az 1995-ös Bajnokok Ligája-döntőig jutott el Louis van Gaal fiatalokkal telepakolt csapata, és Patrick Kluivert góljával meg is verték a jóval esélyesebbnek tartott Milant. Kluivert csak tizenkilenc éves volt, és ő döntötte el a legnagyobb európai sorozatot, szép párhuzam, hogy a szerda esti döntőn most ott lehet a fia, a tizennyolc éves Justin.

Ő az idei Európa Ligában hat meccsen lépett pályára és egy gólt szerzett, de a bajnokságban voltak igazán nagy megmozdulásai. A szezonban összesen húsz mérkőzésen kapott szerepet, két gól és hat assziszt a mérlege, szóval egyáltalán nem lenne meglepő, ha szerda este is bedobnák.

De hogy miért mondogatja ennyit az Ajax, hogy náluk tök mindegy, ki hány éves, ahhoz elég végignézni, milyen kulcsemberei vannak az EL-döntős amszterdamiaknak.

22 éve is hasonló volt a helyzet

Az Ajax a legendás 95-ös csapatból egy rakás sztárt nevelt ki: Edwin van der Sar, a De Boer testérek, Kluivert, Davids, Overmars, Seedorf, Kanu is pályára lépett az Ajaxban azon a döntőn, ők később mind nagy európai csapatokban lettek alapemberek.

A csapat legeredményesebb játékosa például a tizenkilenc éves dán támadó, Kasper Dolberg, aki csak azért nem kapott nagyobb figyelmet a szezonban, mert egy mársik tinédzser, a tizennyolc éves monacói, Kylian Mbappé ellopta a show-t. Pedig Dolberg a létező összes fronton jól teljesített: a bajnokságban huszonkilenc mérkőzésen lépett pályára, amiken tizenhat gólt szerzett, és közben kiosztott hat gólpasszt is.

Az Európa Liga-menetelésben is kulcsember volt: tizenkét mérkőzésen lépett pályára, és hat gólt vágott, négy már az egyenes kieséses szakaszban jött. A Manchester Unitedben szerdán nem lesz ott a pályán a sérülés miatt kidőlt, és korábban ajaxos Zlatan Ibrahimovic, de sokan pont hozzá hasonlítják a fiatal dán támadót, mert olyan érzéke van a gólszerzéshez, mint Zlatannak.

A csapat vezetőedzője, Peter Bosz mindenesetre frászt kap az ilyen hasonlatoktól, az EL-döntő előtt azt mondta, hogy nem Dolberg lesz a következő Bergkamp vagy Ibra, neki a saját játékát kell hoznia. „A szezon előtt csak egyike volt az U19-es srácoknak, akikre felhívták a figyelmemet a klubnál, hogy óriási tehetség" - mondta.

Annyi párhuzam azért mégis van, hogy őt is John Steen Olsen megfigyelő fedezte fel és ajánlotta be az Ajaxnál, aki kiszúrta Zlatan Ibrahimovicot és Christian Eriksen tehetségét is.

De a csapat védelmének közepén is egy húszéves játszik, a masszív felépítésű kolumbiai Davinson Sanchez. Őt tavaly igazolták le az Atlético Nacionaltól, azóta alapember lett, és még a gólszerzés is megy neki, harminckét tétmérkőzésen hatszor talált be, köztük ott volt az AZ Alkmaar elleni ollózós találata is. Amúgy vitte volna a Barcelona is, végül az Ajax lett a befutó.

Egy másik fontos ember Bertrand Traoré, aki még csak huszonegy éves, de már harmincnyolcszoros Burkina Fasó-i válogatott, őt a Chelsea-től hozták el kölcsönbe a szezon előtt, harminchat meccsen tizenhárom gólja van, és félelmetes bal lába.

A huszonhárom éves Amin Younes kicsivel idősebb, mint a többiek, de a másik szélen ugyanolyan életveszély. A huszonnégy éves marokkói Hakim Ziyech is az idősebbek közé tartozik, ő osztotta ki a legtöbb asszisztot idén Hollandiában.

És hogy tényleg mennyire nem izgatják magukat az Ajaxnál, hány éveseket raknak a kezdőbe: a bajnokság utolsó fordulójában, amikor még harcban voltak az első helyért a Feyenoorddal, a liga történetének legfiatalabb kezdőjével álltak ki.

20 éves és 114 napos átlagéletkora volt a kezdőcsapatnak.

Ott volt a pályán az a tizenhét éves védő, Matthijs de Ligt, aki élete első válogatott mérkőzésén összeszerencsétlenkedett egy gólt Bulgária ellen, ami után a szünetben Danny Blind szövetségi kapitány jó érzékkel lecserélte. Az Ajaxnál ennél körültekintőbben bánnak vele, ebben az idényben tizenegyszer küldték pályára, és szerzett is két gólt. Őt amúgy ugyanúgy az Ajax akadémiája termelte ki, mint a húszéves Abdelhak Nourit vagy a tizenkilenc éves Frenkie de Jongot, mindketten kaptak már néhány meccset a bajnokságban.

A bajnoki cím végül nem jött össze az Ajaxnak, mert a Feyenoord nyerte utolsó meccsét, és 1999 után először bajnok lett, de azért az Európa Liga-döntő is elég nagy szám ilyen fiatal kerettel.

Csupa ismerős név a vezetésben

A klub vezetésében több olyan volt futballistát találunk, aki a kilencvenes évek legendás Ajaxának meghatározó embere volt. A klub sportigazgatója például Marc Overmars, ő az ajaxos BL-győzelem után az Arsenalban, majd a Barcelonában futballozott, és nyolcvanhatszoros holland válogatott lett. Olyan játékosokat hozott az utóbbi években klubhoz, akik azóta már alapemberek, vagy jó pénzért adták tovább őket.

A korábbi kapus Edwin Van der Sar az Ajax klubvezetője. BL-győztes, az Ajax után a Juventus, a Fulham és a Manchester United kapusa volt, százharmincszoros válogatott. Dennis Bergkamp is az Ajaxban kezdte, de már a BL-győzelem előtt eligazolt az olasz Interhez, majd az Arsenalban lett szupersztár. Az ő feladata elsősorban az, hogy segítse a fiatalok első csapatba kerülését az utánpótlásból.

A vezetőedző Peter Boszt tavaly májusban nevezték ki Frank de Boer menesztése után, és elkezdte a fiatalítást. A Bajnokok Ligájába nem sikerült bejutnia a csapattal, de aztán az EL-ben és a bajnokságban is összekapták magukat. Futballistakarrierjének nagy részét a Feyenoordnál húzta le, mielőtt edzősködni kezdett, az Ajax az eddigi legnagyobb munkája.

„Orvoshoz küldeném a játékosaimat, ha nem izgulnának a mostani döntő előtt, pláne, hogy ez lesz karrierjük első döntője. Teljesen normális, hogy izgulnak, de ez nem szabad, hogy a játék rovására menjen. Ha a saját futballunkat hozzuk, meg tudjuk verni a Unitedet” - mondta a szerdai döntő előtti sajtótájékoztatóján.

Nagyon kellett ez most a holland futballnak

Az utóbbi két évben látványosan esett vissza a holland futball, erre utalt a Feyenoorddal friss bajnok Dirk Kuyt is annak kapcsán, hogy a holland szövetség engedélyezi a műfüves-meccseket a bajnokságban.

„Biztos vagyok benne, hogy a műfüves pályák miatt a holland futball tovább fog hanyatlani" - mondta a mesterhármassal visszavonult Kuyt.

A válogatott ugyanis már a legutóbbi Európa-bajnokságra sem jutott ki, és a világbajnoki selejtezős szereplés sem alakul valami jól: a Bulgária elleni vereség után menesztették Danny Blind szövetségi kapitányt, így a hátralévő meccseken Dick Advocaatnak kell mentenie a menthetőt, és kijuttatni a csapatot a vb-re.

A holland klubfutball sem nagyon szárnyalt mostanában, a PSV már nem meghatározó európai erő, és az Ajaxnak sem sikerült a szezon elején bejutnia a BL-be, úgyhogy ez a mostani EL-döntős szereplés kicsit javíthat a helyzeten. Persze nem ettől fog elindulni felfelé a holland foci, de az legalább látszik, hogy az Ajaxnál még mindig értenek ahhoz, hogyan kell bánni a tehetségekkel.

A Manchester United-Ajax Amszterdam Európa Liga-döntőt élőben követheti az Indexen szerda este 20.45-től.