A ManUnitedből erősítene az új Barca-edző

Hétfőn jelenti be a Barcelona az új edző nevét, az újságok már tudják, az Athletic Bilbaótól távozó Ernesto Valverde lesz az. A Sport.es pedig már az első igazolásáról is ír, a tréner a spanyol Ander Herrerát akarja a Manchester Unitedből.

A védekező középpályás már játékosa volt a Bilbaóban, a 2013-14-es szezonban, innen ment Angliába, 36 millió euróért. Ő volt Luis van Gaal egyik első igazolása, és hamarosan stabil csapattag is lett a Unitednél. A hollandnál 31, majd 41 meccset játszott az idényben, utána érkezett José Mourinho, akinél kulcsjátékossá vált, 50 meccsen lépett pályára.

Kezdett a szerdai Európa Liga-döntőn is, a jelenlegi legjobb United-tizenegyből kihagyhatatlan. Erőssége, hogy rengeteget tud futni, így rengeteg labdát szerez, de emellett technikás is, gólt is tud lőni. Nagyjából, mint Ivan Rakitic a mostani Barca-keretben.

Bár ebben az évadban csak kétszer talált be Herrera, de az előzőben ötször, azelőtt nyolcszor. A mostani góljai közül az egyiket a Chelsea-nek rúgta.

Nagyon kedvező a Barcának, hogy már csak egy év van a unitedes szerződéséből, ami megkönnyíti a tárgyalásokat, és jelentősen csökkenti a transzferdíját. Csak kétszeres válogatott, de ez sokat nem jelent. 28 éves lesz augusztusban, most lép a legjobb futballistakorba.

Amint kinevezik Valverdét, a tárgyalások megkezdődhetnek, de meglepő lenne, ha nem hallott volna még a Barca érdeklődéséről.