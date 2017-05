Tollal és papírral fejleszti a jobb lábát a Juve-csatár

Paulo Dybala hatalmas szezont fut a Juventusszal, a 23 éves támadót immár egyértelműen a világ legjobb játékosai között tartják számon. Az argentin sokat fejlődött, amióta Torinóba igazolt, a Repubblicának adott interjújából pedig képet kaphatunk arról is, hogy micsoda meló és mentalitás áll emögött.

A lap hétvégi mellékletében megjelenő beszélgetésben Dybala elmondta, hogy az edzéseket tekintve az egyik legfontosabb célja jobb lábának fejlesztése, mivel az egylábas játékosokat sokkal könnyebben kiismerik a védők. Épp ezért jelent számára példát Cristiano Ronaldo, aki szerinte azért lő annyi gólt, mert a gyengébbik lábával is veszélyes tud lenni a kapura.

Ebben eddig nagy újdonság nincs, az viszont, ahogy Dyabala – többek közt – fejleszti a jobbját, már elég rendhagyó.

Minden nap fogok egy tollat, és megpróbálok írni. A jobb lábammal fogom meg, a nagylábujjam és a mellette levő ujjam közé teszem.

"Megszállottként dolgozom rajta, hogy fejlesszem az érzékelésemet és a képességeimet. De nem csak a lábamét, a látásomon is sokat dolgozom. A szememet is edzem, hogy távolabbi dolgokat is észrevegyek, több irányba is jobban tudjak figyelni, jobban ki tudjam számítani az ellenfeleim mozgását és azokat a útvonalakat, amiket a többi játékos vagy a labda megtesz."

Dybala emellett elmondta, hogy az olasz védők elleni játék is segíti fejlődését.

"Olaszországban a védők nem sokat szórakoznak. Ez egy elég jó iskola."

A konditeremben végzett munka is felértékelődött számára, mert erő nélkül ebben a bajnokságban nem lehet megtartani a labdát. Ugyanakkor túlzásba sem szabad vinni a dolgot, amire korábbi palermói edzője, Gennaro Gattuso is figyelmeztette, aki szerint a legfőbb erőssége a robbanékonyságában rejlik, amit nem áldozhat be a túlzott izomtömegekért.