Guardiola újra tisztogat: már egy csapatot rúgott ki

Öt játékost küldött el tavaly kölcsönbe vagy végleg Pep Guardiola, amikor átvette a Manchester Cityt, de így is csak harmadik lett a bajnokságban a csapat. A katalán edző ráadásul karrierjében először nem nyert semmit, egyetlen kupa sem jött össze, a bajnokságra esélyük sem volt.

Hiába költött el az első szezonjában 213 millió eurót, nem úgy alakult az idény, ahogy szerette volna. Éppen ezért újabb drasztikus lépésekre szánta el magát, és a jelek szerint a nyáron megint komoly átalakítás lesz a keretnél.

Erre utal, hogy csütörtökig bezárólag öt játékost vágott ki, végleg: Pablo Zabaleta, Willy Caballero, Bacary Sagna, Gael Clichy és Jesús Navas szerződését sem hosszabbítják meg, vagyis mindannyian szabadon mehetnek, ahova akarnak.

A lista ráadásul hamar bővülhet, ugyanis az idényt kölcsönben töltő Samir Nasi, Joe Hart, Eliaquim Mangala és Wilfried Bony sem szerepel a spanyol edző terveiben.

Ha a City mostani 25 fős keretét nézzük, akkor az öt bejelentett távozóval, illetve a Guardiola érkezése óta vett 8 játékossal együtt úgy kezdhetik meg a 2017-18-as szezont, hogy legalább 13, de inkább több új ember került a keretbe, vagyis a második idényére a csapat több mint felét lecseréli.

Akik tavalytól mostanáig repültek, vagy repülni fognak: Bony, Demichelis, Hart, Mangala, Nasri, Zabaleta, Willy Caballero, Sagna, Clichy és Jesús Navas. Hozzájuk vehetjük a fiatal csatárt, Iheneachót is, őt most fogja kölcsönbe küldeni az edző, illetve Nolitót, akit tavaly vett, de elégedetlen vele, és szinte biztosan visszaküldi a Celtába. (Vagy máshova.) Ez így már 12 ember, Nolito nélkül is egy csapat.