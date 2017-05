Nikolicsnak három perc sem kellett a góllövéshez

A Chicago Fire-nek nagyon megy az idén az amerikai bajnokságban, már most annyi meccset nyert, mint az előző bajnokságban összesen. És ez a magyar válogatott csatárának, Nikolics Nemanjának is köszönhető, a Dallas ellen 11. bajnoki gólját lőtte.

A Chicago elég gyorsan vezetést szerzett, Nikolics már a harmadik percben betalált. Az ötösön felugorva belsőzött bele egy oldalról betekert labdába. Ezután is gyorsan pörögtek az események, mert a 6. percben már 1-1 volt, újabb három perc múlva pedig Accam találatával be is állította a végeredményt a Chicago.

A 93. percben Nikolicsnak volt még esélye gólt szerezni, de büntetőjét kivédte a Dallas kapusa.

„Hatalmas siker egy nagyszerű Dallas ellen, a negyedik győzelmünk zsinórban! Jött a 11. gólom a meccsen, de az utolsó pillanatban a kiharcolt büntetőt elhibáztam" – írta Facebookján Nikolics.