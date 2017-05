Az Arsenal legyőzte a Chelsea-t az FA-kupa döntőjében

A manchesteri terrortámadás áldozataira emlékeztek csendben az angol FA-kupa döntője előtt szombaton délután, a Wembley-ben. A szombati kupadöntődömping első meccsének kérdése az volt, hogy a Chelsea meg tudja-e koronázni ezt az igazán imponáló évét, vagy az Arsenalnak sikerül-e az idei lejtmenet után valamit visszakapnia a méltóságából. Az utóbbi teljesült (2-1).

Az Arsenalnak a következő lesz az első szezonja az elmúlt 20 évben, amikor nem nem indulhat a Bajnokok Ligájában, miután a bajnokságban csak az ötödik helyen végeztek. A Chelsea viszont úgy nyerte a bajnokságot, hogy az év eleje óta már csak az volt a kérdés, hogy hány ponttal fogja behúzni a bajnokságot.

A szombati döntőben az Arsenal kezdett támadóbban, és a vezető gólt is korán megszerezték. Nagyon furcsa gól volt, a partjelző lest intett, és közel egy percig nem volt egyértelmű, hogy a játékvezető végül megadja-e. Sanchez ugyanis egy szerencsés és távolról szabálytalannak tűnő mozdulat után került helyzetbe. A chilei először a védők fölött átemelve Ramsey-t akarta kiugratni, de David Luiz fejjel kifejelte a labdát, ami felpörgött. Sánchez lecsapott rá, és közben a kezét is érintette a labda, de mégsem ez volt a kulcsmomentum, hanem hogy Sánchez a Chelsea tizenhatosán belülre visszapörgő labda után rohant, pont ahogy az egyértelműen lesen álló Ramsey is. A walesinek hamar leesett, hogy ő lesen áll, ekkorra odaért Sánchez is, és végül a lesjelzésre lemerevedő chelsea-sek és Courtois mellett külsővel elgurította a labdát.

Mindenki megállt az ünneplésben, amíg a játékvezető kiment az oldalvonalhoz megbeszélni a partjelzővel a helyzetet. De aztán középkezdést ítélt, 1-0.

A Chelsea felpörgött, de ez sem volt elég, az Arsenalt motiválta jobban a gól, Sánchez nem sokkal később távolról lőhetett, de a labda elkerülte a kaput. A másik oldalon eközben a legnagyobb helyzet Costa előtt adódott, egy rosszul levédekezett támadás után 11 méterről lőhetett, de blokkolták a lövését.

Egy percre rá Sánchez vezette fel a labdát az ellenfél térfelén, majd csodásan kiugratta Özilt, aki az ötös sarkáról átpörgette a labdát az elfekvő Courtois fölött. Cahill azonban visszaért, és még a gólvonalról sarokkal tisztázni tudott. Pörgős meccs volt az első negyedórában.

A 19. percben Arsenal szöglet következett, Wellbeck hat méterről fejelt, de a labda a hosszú kapufán csattant, a kipattanó Ramsey mellét találta el, ő pedig túl közel állt a kapuhoz, így nem volt lehetősége a labdát irányítani.

Egyre erősebben nyomott a Chelsea, de az Arsenal védelem, főleg a tizenhatoson belül kiválóan működött, így először egy kiugratás után tudott valódi helyzetbe kerülni. Costa a szokott módon lebirkózta a védőjét, és még estében kapura húzta, Ospina fejjel védett. A szöglet után viszont elvesztette a labdát a Chelsea, kontrával jöhetett az Arsenal, Sánchez Wellbecket ugratta ki, aki visszapasszolt középre, Bellerín adott neki nagy labdát vissza, de Wellbeck ahelyett, hogy egyből lőtt volna, még megpróbálta lekezelni a labdát, így már túl közel volt hozzá Courtois, aki mellett nem tudta a hálóba helyezni a labdát.

Sánchez könnyen kerülhetett helyzetbe, a 36.-ban is sikerült őt kiugratni, az ötös sarkáig futott, Cahillt megforgatta, de kicsit megcsúszott, így ebből a helyzetből nem tudta kihozni a maximumot, az angolnak sikerült a lövésébe belelépnie.

A 39. percben egy csel után Hazard passzolt kicsiben Pedrónak, aki megfordult a kapu felé, de 12 méterről fölé durrantott. Aztán a félidő egy veszélyes helyről, de elég gyatrán elvégzett Chelsea-szabadrúgással végződött, Marcos Alonso csavart ballal jócskán fölé.

A második félidő

Alaposan megnyomta a Chelsea a második félidőt, előbb Kanté lőtt 22 méterről, Ospina fogta, majd a jobb szélen tört be a tizenhatoson belülre Moses, akinek lapos lövését hárította a kapus. És persze közben Costa iszonyatos nyomást gyakorolt a védőkre. Hol ő küzdötte le a védőit, hol őt vitték a földre, Holding meg is kapta a sárgát egy ilyen után.

Szabadrúgások, szögletek követték egymást az Arsenal kapuja előtt, majd Pedro lőhetett 18 méterről, éppen csak elkerülte a kaput. A mérkőzésnek ebben a szakaszában a játékvezető sok sárgát kioszott, amúgy teljesen jogosan, előbb Moses kapott Wellbeck lerántásáért, majd Kanté volt szabáltytalan.

A chelsea-s támadások lehetőséget teremtettek az Arsenalnak kontrákra, ezekben több is volt. Először Bellerín beadására érkezett jól Courtois, aztán Wellbeck keresztpassza után 16-ról lőhetett megint csak Bellerín, de Courtois kinyújtózva elérte a hosszúba laposan érkező labdát. A második félidő feléig az Arsenalnak látszott eldőlni a meccs, és aztán egy műesés miatt Moses megkapta a második sárgáját, és ezzel a pirosat. A Chelsea helyzete gyakorlatilag reménytelenné vált. Teljesen jogos volt a sárga, a büntetőterületre betörő Moses csak szerette volna, ha Oxlade-Chamberlain felrúgja, de ennél okosabb volt a szélső, így Moses nagyot hasalt a semmiben.

Az Arsenal át is vette a játék irányítását, több helyzetet kialakított, Bellerín a jobb szélen mozgatta a csapatot, a másik szélen viszont Sánchez és Oxlade-Chamberlain volt aktív. Lövésekkel próbálkoztak, de a kaput nem találták el, a beíveléseknél pedig nem sikerült fejelni. Ennek ellenére összképben jobb formát mutattak a Chelsea-nél, ahova Pedro helyett Willian jött be csereként az utolsó húsz percre.

És amikor már reménytelennek tűnt a helyzet a csereember segített a gólszerzésben, középre löbölte a labdát, Costa mellel maga elé vette, és a rövidre lőtt, a védő lábán megpattant, Ospina is beleért, éppen hogy bevánszorgot a labda, de így is megvolt az egyenlítés, 1-1.

Azonnal jött a csere az Arsenalnál, Wellbeck helyett Giroud, és ennek rögtön meg is lett az eredménye. Giroudnak íveltek előre, a franciának kicsit kifelé kellett futnia a labdáért, aztán fordulásból középre ívelt, ahol teljesen egyedül érkezett Ramsey és öt méterről a kapu közepébe fejelt, 2-1.

Egymás után alakultak ki a helyzetek a kapuk előtt, Bellerín egy kiugrás, és a védőjének kikerülése után lőtt a kapu mellé, majd Costa lőhetett ballal, de Courtois védett. Aztán megint az Arsenal jött, a jobb szélen Özil vezette kapura, egy csellel megetett a védőjét, és ballal a rövidre belsőzött, de kapufára pattant a labda. A Chelsea az utolsó percekre lecserélte Costát, Batshuayi jött a helyére, de ezen a helyzeten már nem tudtak mit javítani, négy perces hosszabbítás után is maradt az eredmény.

Az Arsenal megszerezte a 13. FA Kupa-győzemét, Arsene Wenger megmentette az évét.