A Ferencváros-Újpest legnagyobb meccsét a parkolóban játsszák

A Ferencváros a tavaszi szezonban elkezdett szórakozni a bírókkal, úgyis mint a legfőbb felelősökkel a csapat kudarcba fulladó bajnoki álmaiért. A vezetőség a gyümölcstál és a hideg ásványvíz megvonása mellett a bírók számára fenntartott parkolóhelyek távolabbi kijelölésével is kifejezte véleményét a játékvezetőkről, ám balszerencséjére utóbbi vonatkozásában elég szigorú szabályok szerint kell(ene) eljárnia a kluboknak.

Kubatov azonban bevágta a durcit, így zsinórba hatszor kellett megbüntetni a klubot „hivatalos személyek parkolási feltételeinek biztosításával kapcsolatos szabályzati előírások megsértéséért."

Magyarul azért, mert a játékvezetők parkolóhelyét nem a szabályzatnak megfelelően, a bejárat közelében jelölték ki, hanem onnan bő 200 méterre.

A Fegyelmi Bizottság tavasszal

a Diósgyőr elleni kupameccs (300 000 Ft)

a Diósgyőr elleni bajnoki (300 000 Ft)

a Vasas elleni bajnoki (300 000 Ft)

a Budafok elleni kupameccs (400 000 Ft)

a Mezőkövesd ellen bajnoki (500 000 Ft)

és a DVSC elleni bajnoki (500 000 Ft)

után is ezért volt kénytelen megbüntetni a Ferencvárost. A hadjárat eddig 2,3 millióba fájt a klubnak, talán értelmesebben is el lehetett volna költeni.

Ha viszont a szombati, Újpest elleni bajnoki alkalmával is hasonlóval próbálkoznak, akkor pontelvonás is lehet a dologból. Legalábbis az MLSZ Fellebbviteli Bizottságának pénteken közzétett, május 23-i ülésén írt nyilatkozata alapján úgy tűnik, elfogyott a testület birkatürelme.

Az FTC ismételt fellebbezéseire válaszul ezt írták:

"Az FVB indokolásában rögzítette, hogy az FTC Labdarúgó Zrt.-nek a hivatalos személyek parkolásával kapcsolatos gyakorlata az MLSZ szabályzataival ellentétes, továbbá, hogy a Fegyelmi Bizottság elsőfokon helyesen járt el, a bizonyítékokból megfelelő következtetéseket vont le. Az FVB határozatában külön kiemelte, hogy a sportszervezet stadionjában a parkolóhelyek jelentős száma, és a korábbi, szabályszerű gyakorlat alapján a sportszervezetnek objektív lehetősége van a megfelelő számú parkolóhely biztosítására. Az FVB az elkövetett fegyelmi vétség minősítése és a kiszabható büntetések kapcsán megjegyzi, hogy a hatályos Fegyelmi Szabályzat 25.§-a alapján minősülő jelen fegyelmi vétség elkövetése esetén a pénzbüntetésen felül további, súlyos fegyelmi büntetés (pl.: pontlevonás) kiszabását írja elő a Fegyelmi Szabályzat."

Vagyis a Fradi megsértett egy olyan a szabályt, amit korábban betartott, és amit egyébként most is könnyedén betarthatott volna, ezért jogosan büntették meg, ráadásul a dologért a továbbiakban súlyos fegyelmi büntetés jár, ami pontlevonást is jelenthet.

A Fradi az utolsó forduló előtt két pont hátrányban

(Borítókép: Ferencvárosi szurkolók a Magyar Kupa 7. fordulójában játszott Koroncó - Ferencváros labdarúgó-mérkőzésen Fotó: Illyés Tibor/MTI)