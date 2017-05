Ilyen egy tökös bíró: műesésért kiállítás az FA-kupa döntőjében

Arséne Wenger azért csak nyert valamit idén is az Arsenallal, még ha 20 év után először nem is végzett a bajnokság első négy helyén a csapat. A Chelsea-t verték az FA-kupa döntőjében 2-1-re Alexis Sánchez és Aaron Ramsey góljaival.

Az Arsenal emberelőnyben fejezte be a meccset – a Chelsea egyenlítőgólja is így jött már – miután a 68. percben Victor Mosest kiállították, méghozzá műesésért. A nigériai védő Alex Oxlade-Chamberlain mellett tört be a tizenhatoson belülre, majd úgy gondolta, egy tizenegyes lenne a legjobb esélyük az egyenlítésre, így eldobta magát az Arsenal-játékos lába mellett.

A bíró Anthony Taylor viszont jó szögből látta az esetet, azonnal jelezte, hogy színészkedés volt, és gond nélkül felmutatta a második sárgát Mosesnek a döntőben, amivel a Chelsea emberhátrányba került.

Antonio Contéék innen még egyenlíteni tudtak Diego Costa góljával, de három perccel később Aaron Ramsey eldöntötte a meccset az Arsenalnal.

Az angol futballszövetség épp májusban fogadta el, hogy a következő szezontól visszamenőleg is lehessen bünteti a színészkedő játékosokat. A vitás eseteket egy korábbi bíróból, edzőből és visszavonult játékosból álló csapat vizsgálja majd, és ha úgy ítélik meg, hogy valaki színészkedett, utólag is eltilthatják.