Megvan a Premier League 20. csapata

A Huddersfield Town nyerte az angol másodosztály, a Championship playoffját, miután a döntőben 0-0 után tizenegyesekkel győzte le a Readinget. A Huddersfield 2004-ben még a negyedosztályban sínylődött, a második vonalba is csak 2012-ben jutott fel.

A százhúsz perces csata legnagyobb helyzete a 10. percben maradt ki, amikor a huddersfieldi Izzy Brown három méterről az üres kaput sem tudta eltalálni. Utána gyűrték egymás a csapatot, de a gól csak 11-esekből jött össze.

A Reading kezdett, a második körben pedig a Huddersfield hibázott először. Mint később kiderült utoljára is ezen a meccsen. A Reading utolsó két ítéletvégrehajtója viszont elhibázta, így 4-3-mal a Huddersfield jutott a legjobbak közé.

A Leedstől 25 kilométerre fekvő, 146 ezres kisváros csapatát 1908-ban alapították és a húszas években érte el a legnagyobb sikerült, amikor 1924-ben, 1925-ben és 1926-ban is bajnok lett. Az FA Kupát 1922-ben nyerte meg. Aztán a 70-es évekig többször is ingázott az első két osztály között.

1972-ben kiesett és két év alatt két osztályt zuhant még. 1993 és 2001 között még visszakerült a másodosztályba, 2004-től a negyedosztályból kezdte megint a felzárkózást, ami most ezzel a sikerrel teljesedett be. A korábbi Manchester United legenda, a skót Denis Law karrierje is a Huddersfieldből indult.

A Huddersfield a Sheffield Wednesdayt, a Reading pedig Fulhamet búcsúztatta az elődöntőbe. A Premier League-be frissen feljutó csapat úgy lett újra első osztályú, hogy egyetlen playoff-meccsét sem nyerte meg, harmadszor is döntetlent játszott és másodszor nyert meg büntetőpárbajt, az alapszakaszban pedig az 5. helyen végzett, 56-58-as, negatív gólkülönbséggel. De zsebre vághatja az élvonalért járó 170 millió fontot.

A bajnokság alapszakaszában az első Newcastle és a második Brighton & Hove Albion harcolta még ki a feljutást.