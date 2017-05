Bale nincs tökéletes állapotban, de játszhat a BL-döntőben

A walesi szélső megerősítette a sajtónak, hogy felépült bokasérüléséből, ami azonban súlyosabb volt, mint azt korábban mondták. Bale bokája eredetileg az őszi, Sporting elleni BL-meccsen sérült meg, a játékost meg is műtötték, majd az április, Barcelonai mérkőzésen idő előtt visszatért, ám a kísérelt rosszul sült el, még szünet előtt le kellett cserélni.

"Nem vagyok 100 százalékos állapotban, és nem játszottam hat-hét hete" – mondta Bale a spanyol médiának, aki bevallotta, hogy áprilisban úgy tért vissza, hogy még nem gyógyult fel teljesen a bokaműtétjéből.

"Komoly fájdalmaim voltak játék közben, gyógyszereket kellett szednem, hogy átvészeljem a meccseket és az edzést. Az utóbbi hat vagy hét hétben végre pihentetni tudtam a bokámat, és a sérülésemből fakadó vádliproblémám is helyre tudott jönni."

"Nem vagyok 100 százalékos, de az utóbb hetekben dupla edzésen vettem részt, hogy amennyire csak lehet készen álljak a döntőre, akár kezdőként, akár csereként."

Bale-t a sérülése alatt Isco helyettesítette, ráadásul olyan jól, hogy többen megkérdőjelezik a walesi helyét a kezdőcsapatban, de egyelőre a szélső saját bevallása szerint sincs is olyan állapotban, hogy 90 percet futballozzon.

"Ha a kezdőbe jelölnek, akkor természetesen vállalni fogom, de 90 perc még nincs bennem. Nem játszottam túl sokat a műtétem óta, szóval nehezen hinném, hogy menne. Nyilvánvaló, hogy Isco fantasztikus volt az idény végén, úgyhogy bármilyen szándéka van velem az edzőnek, meg fogom tenni, amit kér. A lényeg, hogy a végén mi emelhessük magasba a trófeát."

Bale azért is szeretne nagyon játszani a meccsen, mert a BL döntőjét hazájában rendezik, a cardiffi stadionban.

"Ez nekem egy hatalmas dolog, mert itt születtem, és itt is nőttem fel. Minden BL-döntő különleges, de ez extra-különleges lesz számomra emiatt. Mindig is álmodoztam arról, hogy a döntőben játsszak, de hogy egyszer ez Cardiffban lesz, az sosem gondoltam volna. Nem is volt még itt hozzá elég nagy stadion."