Elhozta a Kánaánt Dárdai, rekordbevétellel számolnak

A Hertha BSC hatodik helyével az Európa Liga főtáblájára került, és mint Ingo Schiller a Kickernek elmondta, soha nem volt a klub történetében, hogy akkora büdzsével várják a következő szezont, mint most. 2010-ben terveztek utoljára hasonlóan magas bevétellel, akkor is az EL-ben szerepelt a csapat, de most még azon is túltesznek.

A 122,6 millió eurós költségvetéssel azonban még így is csak a Bundesliga középmezőnyébe tornázza fel magát a klub. Hogy mennyire teljesít felül a Hertha, arról ebben a cikkben írtunk.

Schiller megemlítette: a televíziós jogdíjakból 62 millió euróval számolnak.

Csak érzékeltetésül: amikor Dárdait kinevezték 2015. februárban, abban a szezonban 24,3 millió eurót kaptak. Azóta a fejlődés szembetűnő, és ebben igen komoly szerepe van a 41 éves magyar edzőnek.

Az UEFA is átutal majd 2,6 millió eurót csak azért, mert a főtáblán vannak, ahol a győzelem 360 ezer, a döntetlen 120 ezer eurót ér majd.

A jegybevétel is folyamatosan növekszik – 49500-as átlagot becsülnek a következő idényre -, és arról nem is beszélve, hogy a 24 éves amerikai védő, Johnny Brooksért kapott 20 millió euró ugyancsak klubrekord. Az eddigi csúcs nem érte el a 10 milliót, még Ramosért fizetett ennyit a Dortmund a berlinieknek pár éve.

Ez a transzfer már Bundesliga-szinten is értelmezhető, az örökranglistán a negyvenedik helyre került.

Hogy ebből az összegből kiket vásárol majd Dárdai, egyelőre még rejtély. Úgy hírlik, a holland válogatott védő, Karim Rekik átigazolása egyre közelebb van, és a Gladbach válogatott csatára, André Hahn is érkezhet.

A Hertha felkészülése a következő szezonra július elején indul.