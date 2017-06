Nikolicsot is be lehet szavazni a Real elleni All Star-csapatba

A nagy formában futballozó Nemanja Nikolicsot is be lehet szavazni abba az MLS All Star csapatba, amely augusztus 2-án játszik majd gálameccset a Real Madriddal Amerikában.

Erről a magyar válogatott futballista számolt be közösségi oldalán. A szavazatokat június végén összesítik majd, de azok után, hogy Gera gólját is sikerült megszavazni az Eb legszebbjének, Nikolicsnak szinte garantált a helye az All Star-csapatban.

Szavazni itt, vagy az MLS hivatalos mobilapplikációjában lehet.

Amúgy lehet, hogy enélkül is bejutna, mert vezeti az amerikai bajnokság góllövőlistáját: tizenhárom mérkőzésen tizenegyszer talált be, és csapatával, a Chicago Fire-ral a keleti főcsoport második helyén áll.

A Real elleni meccset amúgy az NFL-es Chicago Bears stadionjában, a Soldier Fielden rendezik.