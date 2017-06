Storck: Most kell megmutatniuk az újoncoknak

Bernd Storck szövetségi kapitány szerint a fiataloknak bizonyítaniuk kell ahhoz, hogy legközelebb is számításba vegye őket a magyar futballválogatottnál.

"Mindenképpen szerettem volna honorálni a tehetséges fiatal játékosok jó teljesítményét azzal, hogy a válogatottal edzhetnek. Megtapasztalhatják, milyen munka zajlik a felnőtt válogatottnál, és próbálunk nekik egyfajta útravalót is adni az összetartás utáni időszakra" - idézte a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja a szakembert, aki a pénteki edzés előtt tartott rövid sajtótájékoztatót.

Ha nem látom azt, hogy a játékosok megvalósítják, amit várunk tőlük, akkor a következő alkalommal nem hívom meg őket. A tehetségükkel tisztában vagyunk, de be kell bizonyítaniuk, hogy képesek azon a szinten teljesíteni, amit elvárunk a válogatott játékosoktól

- tette hozzá a tréner, aki szerint a fiatalok közül néhányan hétfőn az oroszok ellen lehetőséget kapnak majd, de akár jövő pénteken, az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn is pályára léphetnek.

Bernd Storck elmondta, most még elsősorban a barátságos mérkőzésre készülnek, de gondolnak a vb-selejtezőre is: "Arra számítunk, hogy az andorraiak egy ötös védőlánccal állnak majd fel ellenünk, ami nagyon erős védekezést jelenthet. Erre kell egy jó meccstervet felépíteni, hogy hasonló teljesítményt tudjunk nyújtani, mint az őszi, 4-0-ra megnyert mérkőzésen."

Storck tisztázta azt is, hogy Priskin Tamás ugyan benne volt a keretben, de miután aláírt a Ferencvároshoz, a Thomas Doll-lal történt megállapodásnak megfelelően lemondott a csatárról a következő két mérkőzésre.

Az NB I. gólkirálya, a Budapest Honvéddal bajnoki címet nyert Eppel Márton megjegyezte, az idény "megkoronázása" lenne, ha be is mutatkozhatna a válogatottban.

"Úgy gondolom, megvan a tudásom ahhoz, hogy tagja legyek a válogatottnak, szerencsére a múlt héten véget ért idényben ezt bizonyítani is tudtam. Most már csak rajtam múlik, hogy sikerül-e bennmaradnom a keretben" - nyilatkozott a kispestiek 25 éves csatára.

Másodosztályú bajnokként érkezett a Felcsútból Márkvárt Dávid.

"Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, nem számítottam rá, hogy a másodosztályból be tudok kerülni a keretbe, annak ellenére sem, hogy jól sikerült az idény, és nekem is egész évben jól ment a játék. Voltam már párszor kerettag, de bemutatkoznom még nem sikerült a felnőtt válogatottban, remélem, most eljön ez a pillanat is" - mondta a 23 éves középpályás.

A magyar válogatott öt forduló után a harmadik helyen áll a vb-selejtezős csoportjában, öt pont a lemaradása az Európa-bajnok portugálokkal és nyolc az éllovas svájciakkal szemben.