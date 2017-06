Magyarország–Oroszország 0–1

Cikkünk folyamatosan frissül

A magyar futballválogatott a pénteki Andorra elleni világbajnoki selejtezője előtt az oroszokkal játszik felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában 20:30-tól.

Az oroszokkal szűk három éve játszottunk utoljára, ez volt Dárdai Pál búcsúmeccse a válogatott élén. Akkor Oroszország 2-1-re nyert.

Az oroszok szűk két héten belül a 2018-as vb tesztversenyén, a hazai rendezésű Konföderációs Kupán szerepelnek, arra élesítik a formájukat.

A magyar csapat sohasem látott összeállításban kezd, Bernd Storck kapitány több fiatalt is ki akar próbálni. A kezdőbe az NB II.-es játékos, Márkvárt Dávid (Felcsút) is bekerült, és játszik az NB I. gólkirálya, Eppel Márton is.

A magyar kezdő: Gulácsi-Bese, Lang, Kádár, Hangya-Márkvárt, Nagy Á., - Dzsudzsák, Kalmár, Stieber - Eppel

Az orosz kezdő: Akinfejev – Vaszin, Kudrjasov, Dzsikija, Zsirkov – Szamedov, Zobnyin, Glusakov, Golovin – Szmolov, Buharov

Storck kapitány az M4-nek adott interjújában elmondta, hogy nagyon masszív védekezésre és gyors kontrákra számít az oroszoktól.

A meccs:

1. perc: Kalmár kap egy nagyot a lábára. Kap is érte egy szabadot vagy 35 méterre a kaputól. Dzsudzsák kapura is lőtte, de fölé ment. Akinfejev rá sem mozdult.

4. perc: Az oroszokat már a labdakihozatalnál letámadják a magyar játékosok, nem nagyon hagyják nekik, hogy építkezni tudjanak. Az oroszok persze kellő türelemmel adogatnak hátul is.

6. perc: Bese szerzett labdát, amivel Dzsudzsák mehetett egy-egyben a kapu felé. Az orosz védő azonban megállította a 16-oson.

11. perc: Az orosz válogatott vagy másfél percig át sem lépte a felezővonalat, a magyar középpályások szép cselekkel próbálták meg áttörni a falat, de mindig fellépett valaki, és zárta a réseket.

13. perc: Stieber vállalkozott távolról, de Akinfejev könnyen fogta a lövést.

14. perc: Dzsudzsák adott be középre, Eppel ollózni próbált. Nem is találta el rendesen, és még az oroszok kaptak szabadot magas láb miatt.

17. perc: Az első valamirevaló orosz akció, a középre behúzódó Golovin lőtt távolról. Lapos lövése elkerülte a kaput.

0–1

20. perc: Az oroszok úgy lőtték meg a góljukat, ahogy várni lehetett. Egy kontrából Szmolov lépett ki, Kádár elcsúszott, így ellépett mellette, majd a menteni próbál Márkvárt is kapott egy kötényt. Az orosz csatár Gulácsi mellett már könnyedén gurított kapuba.

4 Galéria: Magyarország-Oroszország Fotó: Huszti István / Index

23. perc: Hangya próbálkozott távoli lövéssel, ha már Eppelről a 16-oson kívülre került Dzsudzsák beadása.

27. perc: Buharov fejelt kapuba, de a játékvezető lefújta, mert előtte szabálytalankodott az orosz.

29. perc. Stieber megint ráküldte vagy húsz méterről, nem sokkal ment el a felső léc felett.