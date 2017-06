Storck: Különösen bosszantó ez a vereség

Minden elveszített mérkőzés fájdalmas, ez most különösen bosszantó, hiszen figyelmetlenségekből, a semmiből kaptuk a gólokat. Ebből mindannyiunknak tanulnunk kell, de most a legfontosabb az volt, hogy a fiatal játékosaink egy kis rutint szerezzenek az Andorra elleni találkozó előtt. A végén túlságosan is kinyíltunk, ennek lett a harmadik gól az eredménye