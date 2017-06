Ennyi pénzért legyen Pelé, Ronaldo és Neymar, együtt!

Vinícius Júniornak eddig mindössze csak négy felnőtt meccse volt a brazil Flamengóban, azokon is csak 61 percet kapott, tehát a teljesítményét gyakorlatilag csak a korosztályos meccseken mutatottak alapján lehet megítélni. És ennek veszélyét láttuk a Real Madridhoz nagy felhajtás közepette odavitt norvég szupertehetségnél, Martin Ödegaard-nál, aki a tavaszt már a holland Heerenveenben töltötte kölcsönben (még egy évig marad majd náluk), a Real felnőtt csapatában pedig egy meccsig jutott.

Az ugyanakkor biztos, hogy Vinícius Júnior a kortársaihoz képest pokolian jó futballista, eddig nagyjából minden szinten így volt. A Flamengo 10 éves korában figyelt fel rá, 13 évesen már az U15-ösök között játszott, ott is messze kitűnt a mezőnyből. 2015-ben hat meccsen hat gólt lőtt az U15-ös dél-amerikai tornán, de mégsem ő, hanem Vitinho lett a gólkirály hét találattal.

Az U17-esek között még kiemelkedőbb a játéka, 22 meccsen 19 gólja van, az idei U17-es dél-amerikai tornán hét góllal ő lett a gólkirály, és ahogy 2015-ben az U15-ösökkel, idén is nyert a brazilokkal. Októberben az U17-es vb-n is rá építhet majd a korosztályos válogatott.

Nagy ígéret, de azért ne ragadtassuk el magunkat. Nagyszerű srác, de még rengeteg hibája van, remélem, hogy türelmesek lesznek vele.

Ha képes lesz az őt körülvevő hírverés ellenére összpontosítani, és csak a fejlődésre koncentrálni, akkor nagyon magasra juthat – mondta róla az U17-es brazil csapatot edző Carlos Amadeu.

Az persze, hogy utánpótlásszinten meghatározó játékos, önmagában nem garancia semmire, 2009-ben a magyar U20-as válogatott is vb-bronzérmes lett, az akkori csapat tagjai viszont többnyire nem jutottak messzire, legjobban az RB Leipzig kapuját védő Gulácsi Péter áll közülük, Futács Márkó pedig épp most lett a horvát bajnokság első nem délszláv származású gólkirálya.

Brazilosabb nem is lehetne

Nem meglepő, hogy brazil támadójátékosként, szereti a látványos megoldásokat, ami persze könnyű úgy, hogy rettentő labdabiztos, magabiztos és borzasztóan gyors mozdulatokkal tud cselezni. És van sebessége, nem nagyon akad olyan meccse, amin ne ő lenne a leggyorsabb játékos a pályán. A brazilos megoldások a befejezésnél is előjönnek, nem biztos, hogy mindig a legegyszerűbb megoldást választja, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy nagyon nehéz helyzetekben is bátran el meri vállalni akár a kötényt, akár az emelést, így teljesen kiszámíthatatlan a kapu előtt.

Hivatalosan csatárnak számít, de elég sokoldalú. A brazil válogatottban játszott középcsatárt, szélsőt mindkét oldalon, visszahúzott csatárt is. Legjobb talán klasszikus 10-es poszton, irányító középpályásként, de még rengeteget fejlődhet, ki tudja, 2-3 év múlva hol lesz az ideális helye.

16 évesen egyértelműen fölfelé lóg ki a korosztályos mezőnyből, ezzel pedig élni is tud, de nagy kérdés, hogy ha a többiek utolérik, vagy erősebb közegbe kerül, mennyire marad domináns. Persze még nőhet, de 177 centijével a felnőttek között már biztosan nem lesz a legmagasabbak között, és egyelőre az ereje sincs meg a felnőttekhez, bár ezen a legkönnyebb változtatni. Elég csak Neymarra gondolni, akire az első barcelonai hónapjaiban jelentős izomtömeget kellett pakolni, hogy bírja a spanyol élvonalat. Neymar akkor már 21 éves volt.

De Vinícius Júniornak sem holnap kell bizonyítania Spanyolországban, 2018 júliusáig, a 18. születésnapjáig a Flamengónál marad, és utána sem biztos, hogy egyből bevetik a Real felnőttcsapatában.

Van, amiről le kell szoknia

Vinícius Júnior szereti úgy megverni a vele szemben álló védőt, hogy 5-10 métert maga elé rúgja a labdát, ezen a távon pedig egész egyszerűen lesprinteli az ellenfelet. Ez már az U17-esek között sem jön be állandóan, a felnőtteknél még annyira sem lehet ezzel érvényesülni, pláne nem úgy, hogy láthatóan azzal ritkán számol, nem csak ketten vannak a pályán. Más védők az ilyen labdákat könnyedén el tudják vinni.

Hasonló problémája volt egyébként Gareth Bale-nek az első realos évében a jobb szélen, de gyorsan leszoktatták róla, ugyanerre számíthat a brazil is.

Átok lehet ez a 45 millió

A legnagyobb ellenérv Vinícius Júnior ellen egyértelműen az ára, ő a második legdrágább 20 év alatti játékos a világon, csak Anthony Martial került többe. A franciáért 60 millió eurót adott a Manchester United. Csakhogy Martial Angliába kerülése előtt már túl volt 49 francia első osztályú bajnokin, összesen 70 felnőtt meccse volt 15 góllal, 19 évesen.

A Realnál viszont magabiztosak, szerintük megéri az árát, a csapat játékosmegfigyelői szerint ilyen tehetség 10-20 évente csak egy születik, ezért akarták mindenképp megszerezni. A 45 milliós összeg egyébként a kivásárlási ára volt a brazilnak, tavasszal hosszabbított, addig 30 millióért meg lehetett volna szerezni.

Versenyben volt érte a Barcelona – Neymar több üzenetet is küldött a fiatal játékosnak, hogy hozzájuk igazoljon, de nem járt sikerrel a toborzása –, a Chelsea, a Manchester City, a Manchester United, a Juventus, a Paris Saint-Germain, a Liverpool, lényegében minden nagy európai klub bepróbálkozott nála.

Ha a kicsit olcsóbb tiniket nézzük, Wayne Rooney 19 évesen úgy ment az Evertonból a Unitedbe, hogy 77 meccsen 17 gólja volt, Javier Saviola is 86 meccs és 45 gól után hagyta ott Argentínát a Barcelona kedvéért. A védő Luke Shaw 67 felnőtt mérkőzéssel került a Southamptonból a Unitedhez, a portugál Renato Sanches pedig 35 meccsel, Európa-bajnokként igazolt a Bayern Münchenhez, igaz, a németek már az Eb előtt megvették.

Még a télen a Manchester Cityhez szerződő brazil Gabriel Jesus sem állítható párhuzamba Vinícius Júniorral, hiszen ő is 83 felnőtt meccset játszott. Igaz, egy szezon alatt a Real-igazolás is gyűjthet 30-40 meccset jövő nyárig.

Önmagában is érdekes a 45 millió eurós vételár: ez több, mint amit a Real Madrid Karim Benzemáért, Luka Modricért, Toni Kroosért, Álvaro Moratáért, Pepéért vagy épp Iscóért fizetett, ami elég jól megmutatja, milyen őrült pénzről beszélünk. Sőt, még beszédesebb talán az, ha tudjuk,

a spanyol bajnokság csapatai közül csak a Barcelona és Real Madrid vett ilyen drága játékost, a többi 18 klub soha nem igazolt 45 millióért senkit.

De az sem akármilyen lista, hogy milyen játékosokért fizettek eddig kereken 45 millió eurót:

Ronaldo ment ennyiért a Real Madridba az Interből 2002-ben,

Christian Vieri ért meg ennyit az Internek, amikor a Lazióból hozták el 1999-ben,

James Rodríguez 2013-ban ennyiért ment a Portótól a Monacóba,

Granit Xhakát is ennyiért engedte el a Borussia Mönchengladbach az Arsenalhoz tavaly nyáron.

Nincs tehát könnyű helyzetben Vinícius Júnior, ahogy Amadeu is mondta, óriási nyomással és figyelemmel kell megbirkóznia a lassan 17 éves játékosnak, akitől mindenki azt várja, hogy legalább az új Neymar, vagy még nála is jobb játékos legyen.