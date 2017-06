Ennyi pénzt edző Magyarországon még nem keresett

Kedden vált hivatalossá, hogy a távozó Henning Berg helyére a Partizan Belgrád korábbi szakvezetőjét, a 37 éves Marko Nikolicsot nevezte a Videoton a kispadra. Ahogy Kovács Zoltán, a fehérváriak sportigazgatója elmondta, a számukra csalódást jelentő második hely után közös megegyezéssel bontottak szerződést a norvég edzővel.

A szerb lapok, már a szerződés aláírása előtt hetetekkel megszellőztették, hogy Nikolics fog érkezni Berg helyére és akkor arról is írtak, hogy valami egészen elképesztő összegért köt szerződést a korábbi magyar bajnokkal.

A novosti.rs, belgrádi napilap internetes kiadása konkrét összegről is beszélt. A lap értesülései szerint Nikolics évi 800 ezer eurót, azaz hozzávetőleg 250 millió forintot fog keresni, erre pedig a magyar bajnokságban korábban nem volt példa.

A Videoton egyértelmű célja a bajnokság megnyerése, és a Bajnokok Ligájában a főtáblára jutás, ezt célozzák meg Nikoliccsal, aki szerint erre képes a csapat, amely jól szervezett klub, a keret is nagyon erős. És talán még erősebb is lesz, hiszen ha ennyi pénz van edzőre, akkor játékosokra is lesz majd.

Hogy mennyire őrült összeg ez, arra jó példa, hogy nála többet csak a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Bernd Storck kap, akinek a fizetése a nemzetisport.hu szerint egymillió euró. Ha hinni lehet a pletykáknak még Dárdai Pál is kevesebbet kap ennél a Hertha BSC-nél.

A blikk.hu úgy tudja, hogy a Videotonnál a legjobban kereső játékos, az év legnagyobb színészi teljesítményét bemutató Danko Lazovics, aki 400 ezer eurót keres. Információnk szerint Thomas Doll, a Ferencváros edzője tíz éve a Bundesligában Nikolics fizetésének a felét kapta, és most sem keresi talán a negyedét sem annak, amit a Vidi-edző kapni fog.