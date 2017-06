Tökéletesen ollózott, csak nem a labdát talált el, hanem a fejét

A Fluminese–Atletico-PR mérkőzés 1-1-re állt, amikor alig negyedórával a meccs vége előtt Renato, a hazaiak csatára hirtelen megérezte, hogy ez élete pillanata, és belekezdett a klasszikus mozdulatsorba. Egy beívelést követően a magasba fejelt, majd aláhulló labdára fordult rá, hogy aztán elrugaszkodva a gyepről minden tudását beleadja a tökéletes ollózásba.

Bizonyára bitang nagy gól is lett volna a dologból, ha közben egy védő nem bólintja ki a labdát. Az Atletico mártír bekkje, bizonyos Wanderson ezzel megmentette csapatát egy góltól, ám a feje pontosan oda került, ahol a labdának kellett volna lennie. Így Renato azt próbálta meg atletikus mozdulattal (és telirüszttel) a kapuba juttatni. Ez azért szerencsére nem sikerült neki, de Wanderson így is elmondhatja magáról, hogy ennél tökéletesebb mozdulattal keveseket rúgtak fejbe a történelemben. El is dőlt, mint a zsák.

Nem sokkal később hál' istennek magához tért, a kórházban pedig az is kiderült, hogy megúszta közepes agyrázkódással.