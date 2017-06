Gulácsi komoly vetélytársat kapott a Lipcsénél

Gulácsi Péter nagyszerű szezont zárt az RB Leipziggel, ám a magyar válogatott első számú kapusának jövője ennek ellenére sem tűnik atombiztosnak a lipcsei kezdőcsapatban, mint gondolnánk. A hatalmas meglepetésre a Bundesliga második helyén végző együttes vezetősége ugyanis a nyáron két vetélytársat is hoz Gulácsi nyakára, akinek így minden eddiginél nehezebb dolga lesz, ha meg akarja őrizni helyét a Leipzig kapujában.

A nagyobb fenyegetést a 23 éves svájci válogatott kerettag, korábbi korosztályos válogatott Yvon Mvogo jelenti, aki 19 évesen mutatkozott be a svájci bajnokságban, és a Young Boys színeiben már nemzetközi rutint is gyűjtött BL-selejtezőkön és az Európa-ligában. Mvogót régóta figyelték a lipcseiek, és a Kicker már április elején hírt adott az átigazolásról, ami azonban csak most vált biztossá, míg az szerződés aláírása július elsején lesz.

A kapus, akiért 5 millió eurót fizettek, közölte, hogy tisztában van vele, jelenleg Gulácsié a kezdőposzt, de meg fog küzdeni vele az első számú helyért. Ennek érdekében még a nyári szabadságát is feláldozza, alig kéthetes szünetet tart csak, mielőtt munkába vetné magát új csapatánál.

Mvogo mellett a szintén svájci, mindössze 18 éves, U19-es válogatott Philipp Köhn is Lipcsébe költözik a nyáron, ő egyelőre a jövő embere, ám hosszabb távon vele is számolnia kell Gulácsinak. Akinek piszok kemény éve lesz, ugyanis a két svájcin túl még ott van a csapatnál a tavaly nyáron 1,7 millió euróért vásárolt Marius Müller (23) is, illetve a rutinos Fabio Coltorti (36), aki a magyar kapus helyét ugyan nem valószínű, hogy fenyegetné, viszont szintén svájci, így sokat tud segíteni két fiatalabb honfitársának.

Ralph Hasenhüttl mindenesetre egyelőre megnyugtatta a magyar játékost, továbbra is ő az első számú a kapus, ráadásul már végigvédett egy idényt a német élvonalban, ami komoly előnyt jelent számára. Ugyanakkor a Bajnokok Ligájában is érdekelt csapatra rengeteg meccs vár az idényben, így nem elképzelhetetlen, hogy lesz változtatás ezen a poszton is.