Őrület a skót-angolon: két szabadrúgásgól után 93. perces egyenlítés

Sokáig úgy nézett ki, hogy a szombati Skócia-Anglia vb-selejtező nem lesz valami emlékezetes, aztán a 70. percben a vendég angolok megszerezték a vezetést Oxlade-Chamberlain góljával, aztán beindultak az események.

A 87. percben a skótok jutottak szabadrúgáshoz az angol kaputól úgy huszonöt méterre, és a labdához a celtices Leigh Griffiths állt oda, aki a sorfal fölött tökéletesen lőtt a kapu bal oldalába. Joe Hart a másik oldalon állt, nem volt esélye odaérni a lövésre.

Ezzel megvolt a skót egyenlítés, és két perccel később már megint szabadrúgást kaptak, ez még közelebb is volt, mint az előző. Megint Griffiths lőtte el, csak most a másik sarkot vette célba, tökéletesen helyezett lövés volt ez is, a labda pont befért a kapufa mellett, vagyis a skótok néhány perc alatt két szabadrúgásgóllal fordítottak.

De itt még nem volt vége, mert a 92. percben az angolok kaptak egy szabadrúgást a skót kaputól tizenhét méterre, ám Craig Gordon skót kapus kiütötte a labdát.

Mehettek volna a hazaiak, az angolok azonban labdát szereztek, aztán Sterlingtől jött egy pazar ívelés a kapu elé, ahonnan Harry Kane lőtt a rövidbe, így lett 2-2.

Anglia ezzel a 93. percben szerzett góllal mentett pontot idegenben, és továbbra is vezeti csoportját, a skótok a negyedikek.