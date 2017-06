Storck nem akar magyarázkodni, de azért mégis megteszi

Rövidke interjút adott a Nemzeti Sportnak a pénteken Andorra ellen szégyenleteset bukó válogatott szövetségi kapitánya, Bernd Storck, akit finoman szólva sem izzasztottak meg a kérdésekkel, de azért így is sikerült pár érdekes gondolatot kicsikarni a németből.

Rögtön azt, hogy szerinte felesleges a tavalyi Eb-n mutatott jó szereplést összevetni azzal, hogy most négy meccse gólt sem rúgott a válogatott, ugyanis „akkor kétszer tíz napot tölthettünk felkészüléssel. Most annyira más a helyzet, hogy nincs is értelme a múlttal foglalkozni. Muszáj tanulnunk abból, ami Andorrában történt velünk.”

Storck arra is kitért, hogy a jövő szempontjából elkerülhetetlen a fiatalok beépítése, ezzel kockázatot vállalt Andorra ellen, emiatt vállalja is a felelősséget, de továbbra is úgy látja, hogy „a fiataljaink és az idősebb játékosok jó elegyet alkotnak.”

A legszebb talán mégis az, amit a mérkőzés alakulásáról mond:

Már az első tíz percben érezni lehetett, hogy valami nincs rendben. Próbáltunk változtatni, cserélni, meccs közben módosítani, és bár voltak lehetőségeink, ígéretes helyzetet nem tudtunk kialakítani az andorrai kapu előtt. Az igazság az: ha nem harcolsz az első pillanattól kezdve keményen, s nem összpontosítasz kellően, akkor a nemzetközi porondon elveszíted a mérkőzést – bárki legyen is az ellenfél. A hazaiak végig harcoltak, belőlünk hiányzott a kreativitás, a valódi küzdőszellem. Azt azonban hozzá kell tennem, ne csak akkor tartsunk össze, amikor jönnek az eredmények és jól alakulnak a dolgaink, hanem ilyenkor is, amikor baj van.

A pénteki 1-0-s vereség után az MLSZ-elnök Csányi Sándor azt mondta, megérti a szurkolók csalódottságát, el is kell majd gondolkodni a jövőn, de nem azonnal, felindulásból akar döntést hozni, vagyis még nem dőlt el, hogy Bernd Storck folytathatja-e a válogatott élén.