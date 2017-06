Több tízezer francia énekelte az angol himnuszt a francia-angol előtt

Amikor 2015-ben, néhány nappal a párizsi terrortámadás után Anglia-Franciaország barátságos futballmeccset rendeztek a londoni Wembley-ben, akkor az angolok szép gesztust tettek: a mérkőzés előtt kivetítették a francia himnusz, a Marseillaise szövegét stadion kivetítőire, amit az angol drukkerek együtt énekeltek a vendégekkel.

A kedd esti Franciaország-Anglia barátságos mérkőzés előtt ugyanez ismétlődött meg fordítva, az utóbbi hetek angliai terrortámadásai miatt.

A párizsi Stade de France hazai közönsége teli torokból énekelte az angol himnuszt a meccs előtt.

A God Save the Queen szöveget ugyanúgy a kivetítőről olvashatták a drukkerek, a himnusz után pedig az egész stadion megtapsolta a vendégcsapatot. Ott volt a helyszínen egyébként Theresa May, brit miniszterelnök is.

A mérkőzésen az angolok szerezték meg a vezetést Harry Kane góljával, a franciák azonban berámoltak kettőt a szünetig, és megfordították a meccset.

A második félidő elején jött az újabb fordulat: a hazaiaktól kiállították Varane-t, és tizenegyest rúghattak az angolok, ezt Harry Kane belőtte, így lett 2-2.

A végeredményt a francia Dembelé állította be: Mbappé tette le neki a labdát az angol tizenhatosnál, a támadó pedig bevágta a hosszúba, ezzel nyert Franciaország 3-2-re.

Eredmények: