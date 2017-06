Még a végén a Milan újra nagy csapat lesz

Igen aktív eddig a játékospiacon a kínai kézbe került AC Milan, és most nem a 30 feletti játékosok körében néztek szét. Már eddig is 80 millió eurót költöttek, pedig Alvaro Morata még nem is jött össze.

Megszereztek eddig három olyan játékost, akikkel abszolút lehet tervezni a következő szezonra. Az Európa Liga persze mérsékelten fogja lázba hozni a klub drukkereit, de a bajnokságban most már a negyedik hely is Bajnokok Ligáját ér, és a Juventus, Roma, Napoli, de még akár az Inter is csak jelentős erősítésekkel fogható meg, és a Lazióról még nem is beszéltünk.

Az érkezők:

André Silva (Porto, középcsatár)

Musacchio (Villarreal, középhátvéd)

Rodriguez (Wolfsburg, balhátvéd)

Kessié (Atalanta, védekező középpályás)

A Milan 2013-ban dobott utoljára a BL-ben, akkor a Barcelonát váratlanul legyőzte Allegri irányításával 2-0-ra a nyolcaddöntő első meccsén, hogy aztán a visszavágón kikapjon 4-0-ra.

Silvio Berlusconi idén adta el szeretett csapatát, amelyikre az utóbbi időben már nem költött érdemben.