Az argentin hátvéd elővette a legendák aljas trükkjét

Az alsóbb osztályú Sport Pacifico vasárnap nagy meglepetésre kiverte az élvonalbeli Estudiantest az argentin kupából. A diadal értékéből azonban sokat levon Federico Allende vallomása, a Pacifico védője ugyanis egy rádióinterjúban valósággal eldicsekedett vele, hogy a meccsre két tűt is magával vitt a pályára a sípcsontvédője mögé rejtve. Amikkel aztán a találkozó alatt rendszeres is szurkálta az ellenfél csatárait, főként Juan Oterót. A 22 éves kolumbiai reklamált is a játékvezetőnél, de hiába.

„Tudtuk, hogy piszkosan kell ellenük játszanunk, én például folyamatosan szurkáltam az Estudiantes csatárait egy tűvel. Tudtuk, hogy az élvonalbeli játékosoknak nem ízlik a kemény játék, az időhúzás, nem bírják a piszkos trükköket. Ezért pontosan ezt tettük. Teljesen eltüntettem Oterót, biztos hogy most utál. De ilyen a futball. Az okosabb nyer."

Allende mondjuk annyira okos azért maga sem volt, mivel a nyilatkozatából botrány lett, klubjának elnöke pedig azonnali hatállyal elzavarta a csapatára szégyent hozó játékost.

Ami pedig a tűvel szurkálás folklórját, és az isteni igazságszolgáltatást illeti, Allende épp a hatvanas évek végének legendásan piszkosan játszó Estudiantes-védőjét, Carlos Bilardót említette inspirációként. A szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnokságot nyerő Bilardo híresen aljas játékos volt, aki gyakran nyúlt ehhez a módszerhez.

Nem csoda, hogy később kapitányként olyasmikkel vádolták, hogy csapatának orvosa nyugtatóval kevert vizet kínált a braziloknak az 1990-es világbajnokságon, illetve hogy tanácsára játékosai olykor bemelegítőkrémet kentek a kezükre, hogy aztán a meccsen az ellenfél szemébe dörzsöljék.