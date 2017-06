Storck kapott még egy esélyt, kapitány marad

Felajánlotta lemondását Csányi Sándor MLSZ-elnöknek Bernd Storck, de az elnök kérte, hogy erről ne beszéljen. Az MLSZ továbbra is bízik Storckban - hosszú elnökségi vita volt -, és vele képzeli el minden fronton a jövőt. Csapatot kell építenie a tavaly sikeres németnek, ott kell lenni a 2020-as Eb-n.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor csütörtökön 16 órára hívta össze az elnökséget, hogy értékeljék a válogatott kiábrándító, Andorra elleni vereségét, és hogy meghallgassák Bernd Storck szövetségi kapitány részletes beszámolóját.

Csányi ezek után az M4 sportcsatornán 20 óra után jelentette be, mire jutottak a hosszú tanácskozáson.

Adunk még egy esélyt Bernd Storcknak"

- jelentette be az elnök.

Csányi arról is beszélt, hogy a következő három selejtezőre (Lettország, Portugália, Feröer) ezer forintos jegyárak lesznek. Hangulat nélkül nincs foci és nincs siker, ezért reméli, hogy sokan lesznek. Így próbálják kiköszörülni a csorbát, bár tudja, hogy nem lehet meg nem történtté tenni az Andorra elleni vereséget.

De ki is Storck és mi történt eddig?

Bernd Storck, az akkor magyar szövetségi-kapitány, Dárdai Pál ajánlására került Magyarországra, és az MLSZ elnöksége 2015. március 3-án sportigazgatónak nevezte ki. Dárdaival a kapcsolata 20 éves, ugyanis ő volt az, aki még 1997-ben megnézte és javasolta Dárdai leigazolását a Herthának.

Érkezése után kevéssel arról szóltak a hírek, megállította magyar kollégái edzéseit, mert ki akarta javítani a hibákat.

A két évvel ezelőtti U20-as világbajnokságra ő vihette ki a magyar csapatot. Szinte a teljes utánpótlásvonalat átalakította az irányítástól kezdve a szakmai munkáig, és ezzel gyorsan kivívta a magyar futballszakma ellenszenvét.

Storck az akadémiai képzésnek is nekiment, mert szerinte olyan focit erőltettek az akadémiák, ami nem illik a játékosokhoz.

A tények őt igazolták: a 2015 júniusi U20-as vb-n a nyolcaddöntőig menetelt a csapatával - a későbbi győztes szerbeknek szerencse kellett a továbbjutáshoz. Új-Zélabdról egyenesen Helsinkibe ment, már a helyszínen láthatta Dárdai utolsó győzelmét a válogatottal. A pletyka, hogy átveheti a válogatott irányítását is, nagyon életszerűnek látszott. Július 20-án ez be is következett, Dárdainak nem hagyta a Hertha a kettős szerepvállalást, Storckot pedig kinevezték a válogatott élére.

A hazai szakma, az akadémiák után a magyar bajnokságra vetette tekintetét, a színvonalat kezdte kritizálni, miközben elkezdte építeni csapatát a további Eb-selejtezőkre. A Románia elleni 0-0-val mutatkozott be a kispadon, néhány nappal később pedig Észak-Írországban is döntetlenre jutott, igazi pech, a tíz főre fogyatkozott ellenfél a 93. percig a sokkal jobban játszó magyar csapat egyenlített.

Az első igazán emlékezetes húzása a Feröer-szigetek elleni meccsen Böde Dániel beválogatása és pályára küldése volt a félidőben. A Ferencváros játékosa nyolc perc alatt megfordította a meccset, és ezzel elérhető közelségbe került az Eb-részvétel. Bár Görögországban 4-3-ra kikaptunk, de pótselejtezőt játszhattunk a norvégok ellen.

Storck újabb fontos lépéseket tett, amelyek őt igazolták. Még a pótselejtező előtt Andreas Möller érkezett a szakmai stábba Szabics Imre helyére, ezzel Storck gyakorlatilag lecserélte Dárdai embereit.

Nagy húzások

Ez ismét kiverte a biztosítékot a magyar edzők között, majd a norvégiai meccsen azt a Kleinheisler Lászlót tette a csapatba, aki büntetésből a harmadosztályban sem kapott játéklehetőséget, mégis élete első válogatott meccsén a mindent eldöntő gólt szerezte Norvégiában.

A visszavágón újabb remek húzásnak bizonyult, hogy nem Böde, nem is Németh Krisztián és nem is Szalai kezdett a csatársorban, hanem az a Priskin Tamás, aki bombagóllal gyakorlatilag eldöntött mindent.

Ez a siker Storcknak szerződés-hosszabbítást jelentett az Eb végéig.

Az Eb-re való felkészülés során viszont egyre gyakrabban akadtak problémái a hazai közeggel. Előfordult, hogy Újpestre nem engedték be egy bajnoki meccsre, nekivágott a hazai focireformnak, és német mintára kezdte el felépíteni az utánpótlást. Még egyetlen felkészülési meccset sem játszott az Eb előtt, amikor tavaly március 21-én, 2018 júniusáig tartó szerződést hosszabbítottak vele.

A felkészülés nem sikerült rosszul, két döntetlennel és a németek elleni vereséggel mentünk neki az Eb-nek, ahol újabb csodák és Storck újabb mennybemenetele következett. A külföldi lapok is dicsérték eleget, itthon hősnek nevezték.

Ősszel jött az első vb-selejtező és az első csalódás Feröer-szigeteken , majd egy hazai vereség Svájctól az utolsó percben (2-3), amely a népszerűségét is megviselte.

Az évet a lettek és Andorra elleni sima győzelemmel, majd a svédek elleni sima vereséggel zárta a válogatott.

Storck másodszor sem lett az év edzője, noha a válogatott kétszer is az év csapata lett.

Valahogy a biztos talaj is kicsúszni látszott azzal, hogy a magyar futball utánpótlására felesküdő szakember egy honosított brazil légiósban látta a védelem megszilárdítását. De még talán ennél is szúrósabban néztek rá, amikor az idehozott edzők elmentek, de a 28 éves fiának is szerződést adott.

Márciusban Portugália simán elvert minket, miközben Storck Thomas Doll-lal, a Ferencváros edzőjével is összeveszett. Aztán kibékült, de érezni lehetett, izzik a parázs a hamu alatt.

A két nyári meccsre fiatal és rutintalan csapatot rakott össze az oroszok majd Andorra ellen. Az eddigi húzásaiból nagy népszerűséget kovácsoló Storck négy nap alatt zuhant a mélybe. Az oroszok elleni kilátástalan játékkal és a szégyenteljes andorrai vereséggel porig romboltuk a tavalyi eufóriát.

Az MLSZ vezetői úgy gondolták, mindez nem lehet oka annak, hogy elküldjék.

A döntés nem ésszerűtlen, mert ő építette fel az utánpótlás rendszerét - a német utánpótlás kapitányok, az edzőképzés vezetője kötődnek hozzá -, de nagy kérdés, mekkora törést okozott Storckban a múlt pénteki eredmény. Illetve a játékosokban valamint a szurkolókban. Dzsudzsák Balázs ugyanis elég furcsa mondatokkal zárta az elbukott selejtezőt.

Borítókép: Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke (b) és Bernd Storck szövetségi kapitány a szövetség elnökségi ülése után tartott sajtótájékoztatón az MLSZ székházában 2015. november 16-án.