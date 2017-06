Ronaldo menekülne Spanyolországból, elhagyná a Realt?

A portugál A Bola című napilap szerint Cristiano Ronaldo el akarja hagyni Spanyolországot, és ezzel együtt a Real Madridot is, és döntésén már nem változtat. A futballistát 15 millió eurós adócsalással vádolják.

Bár a Real Madrid korábban kiadott egy nyilatkozatot, mely szerint maximálisan bízik játékosában és hisz az ártatlanságában, de a futballista annyira felháborodott a vádakon, úgy érzi, üldözik őt és kész arra, hogy Florentino Pérez elnökkel is közölje döntését.

Szintén a portugál lap állította, hogy akad olyan klub, amely kész lenne 180 millió eurót is fizetni a játékosért. A Paris SG már régóta akarja a portugált, és a Manchester United is szívesen vinné vissza az Old Traffordra.

Persze az is lehet, hogy Ronaldo sértődős sztoriját csak a szokásos nyár közepi átigazolási pletykák egyikeként dobták be. A portugál távozása pontosan egy éve is felmerült már, akkor sem lett belőle semmi.