EL-főtáblás Inter-verő is kupaellenfél

Két izraeli, egy máltai és egy lett jutott a magyar kupacsapatainknak a futball Bajnokok Ligája és az Európa Liga első két selejtezőjének sorsolásakor. A Budapest Honvéd a BL-ben és a Vasas az EL-ben nagyon belehúzott, egyiknek a Hapoel Beer-Seva, másiknak a Beitar Jerusalem jutott. A Ferencváros a lett Jelgavával, a Videoton a máltai Balzan FC-vel játszik már júniusban, egy hét múlva.

EL-főtáblást kell vernie a Honvédnak

A Hapoel Beer-Seva a 34 második körös BL-csapat közül a 16. legerősebb, így éppen még kiemelt volt, de a tavalyi kupaszereplése miatt is bombaerősnek számít. A kellő nemzetközi rutinja is megvan, hiszen sorozatban harmadszor, összesen hetedszer indul európai kupában, tavaly fantasztikus sorozatot mutatott be az EL-ben.

A Bajnokok Ligájából érkezett, miután a moldáv Sheriff után az Olympiakoszt is kiverte, a Celtic állította meg, a visszavágón a továbbjutáshoz csak egy gól hiányzott. Az EL-ben így a főtáblára került, ahol a volt debreceni válogatott Korhut Mihállyal a soraiban

mindkétszer legyőzte az Intert, két döntetlent játszott a Southamtponnal

és csak a Sparta Prahától kapott ki kétszer. A 32 között aztán a Besiktas búcsúztatta az izraelieket.

A Honvéd csapatának értékénél mintegy háromszor gazdagabb klub két legjobbja a két csatár, Ben Sahar és a nigériai Anthony Nwakaeme volt, mindketten 14-14 gólt rúgtak a bajnokságban. A kapus Davod Goresh, a védő Shir Tzedek, a középpályás Dan Einbinder és a csatár Sahar tagja a válogatottnak. Korhut mellett négy légiósa van (az izraeli szabályok szerint maximum hat lehet).

A Beer-Sevát 1949-ben alapították, első sikerét 1975-ben érte el, amikor bajnok és Szuperkupa-győztes is lett, egy évvel később megint bajnok lett. Azóta összesen négyszer végzett az élen, idén megvédte címét, háromszoros kupagyőztes. Hazai meccseit a 16 ezres Turner Stadiumban rendezi.

Az egyik legnépszerűbb izraeli jutott a Vasasnak

A Vasasnak jutó Beitar Jerusalem Izrael ötödik legsikeresebb klubja, hatszor nyert bajnokságot, tízszer volt második. Az első helyet már elég régen, a 2007-2008-as szezon végén szerezték meg. A klub idén a bronzérmet gyűjtötte be úgy, hogy 25 ponttal maradt le a Budapest Honvéd BL-ellenfele mögött. A csapat egyelőre még az erősítésen dolgozik, a hatfős,légiós kontingensből a szlovák válogatott Erik Sabo már Görögországba szerződött, helyére egy brazilt hoztak a Bnei Sakhintól.

A többi légiós közül ki kell emelni a francia-kameruni Antoine Contét, valamint a korábbi Valladolid-futballistát, Jesús Ruedát. A legeredményesebb játékosuk a csapatkapitány Itay Shechter, aki 24-szeres válogatott és korábban a Nantes-ban, a Swansea-ban is futballozott. A csapat leginkább a 4-2-3-1-es felállást kedveli, ebből Sabo már hiányozni fog. Elöl Shechter az egyedüli támadó, a két szélen pedig a válogatottban is szereplő Idan Vered és Israel Zaguri támad

A Beitarnak, amely most jön először Magyarországra, a 11. nemzetközi kupaszezonja következik, a legutóbbi idényben az Európa Ligában indult, és csak a playoff körben búcsúzott. Kiverte a Szloboda Tuzlát, az Omonia Nicosiát, a FK Jelgavát és végül a St. Etienne ellen bukta csoportkört. Hazai meccseit a 31733 néző befogadására alkalmas Teddy Stadiumban játssza.

A lettek tavalyt a Slovant is keverték

Mielőtt bármelyik ferencvárosi drukker azt gondolná, hogy idén könnyebb dolga lehet a csapatának, akkor gyorsan el kell mondani, hogy a lett bajnoki-2. FK jelgava egyáltalán nem lebecsülendő. Egyrészt a bajnoki második helye tiszteletet parancsol, másrészt csodaként emlegetik a tavalyi EL-menetelésüket, amikor az izlandi Breidablik után a pozsonyi

Slovant úgy verték ki, hogy a szlovákiai 0-0 után 3-0-ra nyertek,

végül a Beitar állította meg őket.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Jelgava folyamatosan játékban van, ugyanis a lett bajnokság 2017-es szezonja jelenleg is tart. Jelenleg a harmadik helyen állnak. A csapat legjobb góllövője a hatgólos Marcis Oss, akit két éve a bajnokság legjobb védőjének választottak. Hét légiós szerepel a keretben, közte brazil Rafael Ledesma, aki már 13 éve Európában szerepel, Portugáliában, Litvániában, Fehéroroszországban, Cipruson, Máltán futballozott.

Legutóbbi bajnokijukon 390 néző előtt győzték le 2-0-ra a FS Metta/LU. A csapat következő összeállításban szerepelt: Kaspars Ikstens – Oskars Deaks, Valerijs Redjko, Marcis Oss, Dmitrij Kilmasevics – Ante Bakmaz (horvát-ausztrál) – Andrejs Pereplotkins, Maksim Rafalskis, Glebs Kluskins, Artis Jaudzems – Rafael Ledesma. Csereként bejött Mindaugas Grigaravicius (litván), Kevin Kauber (észt), Evaldas Razulis (litván). A gólt Kluskins és Klauber lőtte.

A lett egy nagyon fiatal csapat, már ami a csapat alapítását illeti. 2004-ben az FK Viola és a RAF Jelgava is első osztályban szerepelt, de a szezon mindkettő megszűnt. Valójában nem megszűnt, hanem egyesült és FK Jelgava, amely a másodosztályba kapott helyet. 2009-ben megnyerte, egy évvel később pedig már kupagyőztes volt. Az utóbbi három évben kétszer is eljutott a dobogóra és mindháromszor megnyerte a lett kupát is. 2016-ban második lett. Hazai meccseit a hét éve átadott Zemgale Olympic Centerben játssza, a hosszú oldali lelátóra összesen 1560 néző fér el.

Talán a Videoton lehet négy csapatunk közül a legboldogabb. Nem csak azért, mert a papíron leggyengébbnek (az UEFA koefficiense alapján a most induló száz csapat közül a 87.) tartott máltai Balzan FC-t kapta, hanem azért is, mert a vélhető továbbjutás esetén sem jön nehezebb: egy észt, vagy egy feröeri következhet.

A gyakorlatilag teljesen összenőtt máltai falvak legszélsője, a sziget közepén fekszik, de meccseit, ahogy minden máltai, a nemzeti stadionnak számító Ta 'Qaliban vívja. 1937-es alapításával az egyik legrégebbi máltai klub, de sosem nyert bajnokságot, az élvonalban is csak 2003 óta szerepel, egyszer volt csak kupadöntős és nemzetközi kupameccse is csak az ötödik lesz, amit majd a Videotonnal fog játszani.

A csapatban nyolc légiós játszik, többségük brazil, a legeredményesebb játékosuk viszont montenegrói. Bojan Kaljevics 24 találatával lett máltai gólkirály, a csapat góljainak több, mint az egyharmadát a 31 éves csatár szerezte. Talán az ő semlegesítése lesz a Videoton egyetlen komolyabb feladata a két meccs során.

A Bajnokok Ligája második körének meccseit július 11-12-én, majd július 18-19-én játsszák. Az Európa Ligában már június 29-én lesznek meccsek, az első kör visszavágóját pedig július 6-én rendezik. Az EL második kör sorsolását is megtartották. A mennyiben kupacsapataink közül valamelyik továbbjut a következő ellenfeleket kaphatja: