Luka Modrić öt év börtönt is kaphat

Akár öt év börtönbüntetést is kaphat Luka Modrić, ha elítélik hamis tanúzásért, írja az Independent.

A Real Madrid futballistáját még a múlt héten idézte be tanúként az eszéki bíróság, hogy meghallgassa Zdravko Mamić, a Dinamo Zagreb igazgatójának korrupciós perében.

A vádak szerint Mamić a játékosok eladásakor saját zsebre is dolgozott, a transzerdíj felét is eltehette esetenként, így az államot és a klubot is megkárosította.

Korábban Modrić azt vallotta, hogy amikor a Tottenham 21 millió eurót fizetett érte, akkor 10,5 milliót átadott Mamićnak. A múlt héten ezt a vallomását változtatta meg a futballista, azt állítja, már nem emlékszik pontosan a történtekre.

A Horvát Államügyészség most emiatt vádolta meg hamis tanúzással Modrićot. Ha a vád megáll, a futballistát hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik.