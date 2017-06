Adócsalással vádolják José Mourinhót

A spanyol adóhatóság adócsalással vádolja José Mourinhót, még arra az időszakra vonatkozóan, amikor a Real Madrid edzője volt.

A vád szerint Mourinhoi összesen 3,3 millió euróval károsította meg a spanyol államot 2011 és 2012 között. A Manchester Unitednel dolgozó edző egyelőre nem kommentálta a történteket.

Közben Cristiano Ronaldo, a Real Madrid sztárja ellen is nyomoz a spanyol adóhatóság, amely kedden jelentette be, hogy július 31-re idézték be meghallgatásra a futballistát, rajta 15 millió eurót szeretnének behajtani. Ronaldo tagadja a vádakat.

Korábban a barcelonás Lionel Messire is lecsapott az adóhatóság, és végül el is ítélték, de a büntetését nem kell letöltenie.