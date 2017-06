Videóbíró: teljesen odavan a FIFA-elnök

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino elégedett a videóbírós rendszerrel, amelyet az oroszországi Konföderációs Kupa eddigi négy találkozóján négyszer használtak.

A portugáloknak nem adtak meg egy lesgólt, Chilének szintén nem, Mexikó ellen, majd egy találatukat szintén ellenőrizték, de az szabályos volt. Hétfőn az ausztrál-németen kezezést feltételeztek, de a videóbíró megmutatta, nem volt az.

Pelé, Infantino és Putyin a Konföderációs Kupán

Rendkívül elégedett vagyok vele, ez a modern futball jövője. Láttuk, hogy a videóbíró segített a játékvezetőknek meghozni a helyes döntést. A vidóeóbíró tesztje segít finomítani a rendszert, és tökéletesíteni a kommunikációt. Amit a drukkerek annyi éven át vártak, most megtörténik

- lelkendezett Infantino.

A speciális segítséget a lesek mellett a büntetők, illetve kiállítások megítélésekor is használhatják a játékvezetők. A Konföderációs Kupa nemcsak a rendezés, hanem a videóbírós rendszer miatt is a 2018-as világbajnokság főpróbája. Hivatalosan a jövő évi vb lesz a vidóebíró bemutatkozása, a következő szezonban a BL-ben például még nem használják, de a topligák közül is csak a Bundesligában kezdik tesztelni.