C. Ronaldo csak blöfföl, vagy mi baja van?

Múlt kedden közölte a madridi ügyészség, hogy Cristiano Ronaldónál 14,7 millió eurós elmaradást fedezett fel a helyi adóhatóság, ezért eljárást indítanak a Real Madrid futballsztárja ellen. A vádat súlyosbítja, hogy a feltételezések szerint tudatosan hallgatott az arculatához fűződő jogdíjakról, azokat egy offshore számlára mentette ki.

Hol is tart most a szori?

A portugál válogatottal a Konföderációs Kupán szereplő Ronaldo másnap kiállt, azt mondta, tiszta a lelkiismerete, egyben tagadta, hogy bármit is elkövetett volna. Majd pénteken a legnagyobb portugál futballújság, az A Bola azzal a címlappal jelent meg, hogy

Cristiano Ronaldo döntött: elhagyja a Realt.

A cím megdöbbentő, hiszen most nyerték meg egymás után másodszor a Bajnokok Ligáját, illetve öt év után a spanyol bajnokságot, ráadásul a 32 éves támadó lett a BL gólkirálya. Nem utalt nyugtalanságra 2016 novemberi szerződéshosszabbítása sem, amikor is 2021 nyaráig írt alá, és a legjobban fizetett nem Kínában játszó futballista lett. 36 éves koráig biztosította be őt a klub, fenntartva az 1 milliárd eurós kivásárlási záradékát. (Ha valaki kifizet ennyit a Realnak, viheti Ronaldót.)

A találgatás azonnal megindult, hogy ez akkor most mi, mindenki várta, hogy a futballista mielőbb tisztázza a dolgot, de vasárnapi médiaszereplésénél, mikor a Konfödkupán a meccs emberévé választották, csak röviden nyilatkozott, szigorúan a mérkőzésről, kérdéseket nem is tehettek fel neki.

C. Ronaldo a portugálok edzőtáborában

A sajtót persze ez nem zavarta, egymás után jöttek a hírek, hogy a Paris Saint-Germain máris bejelentkezett, de a portugál érdekli a Manchester Unitedet is. A másik oldalról is jött infó, állítólag Ronaldo utasította ügynökét, a szupermenedzser Jorge Mendest, tegyen meg mindent, hogy visszaszerződhessen a Unitedhez, ahol 2003 és 2009 között befutott és a világ egyik legjobbjává vált.

Ezeket a híreket senki nem erősítette meg, de nem is cáfolta, míg kedden a Real-elnök, Florentino Perez végre megszólalt. Nem lettünk sokkal okosabbak, ugyanúgy furcsállta az egészet, mint mi. Annyit azért elárult, és ez fontos, hogy a Real Madridnak esze ágában sincs eladni Ronaldót, klublegendának tekintik, mint Di Stefanót. Talán még fontosabb, hogy kiállt a futballistája mellett az adóügyben, támogatásáról biztosította, és félreértésnek nevezte az egészet, tisztázódni fog minden.

A madridi sajtó igyekezett elsimítani az ügyet, azt írták, Ronaldónak azzal volt baja, hogy Perez nem azonnal védte meg, de most már megnyugodott, meggondolta magát, nem is akar elmenni.

Ronaldo viszont az újabb konfödkupás megszólalásakor semmi ilyesmire nem célzott, ismét csak a meccsükről beszélt, majd vigyorogva tovább állt. Ami látszott: rettentően

élvezi az egész helyzetet, hogy bizonytalanságban tarthatja a fél világot.

Perez azt is elmondta, hogy ő sem beszélt Ronaldóval, csak Mendestől tudja, hogy az nem tetszett neki, hogy a sajtó azonnal adócsalónak állították be, miközben semmit nem bizonyítottak rá. Amint tudnak, beszélnek.

Mivel a Konföderációs Kupa csak jövő vasárnap ér véget, és a portugálok kvázi már elődöntősök, azaz legrosszabb esetben is a bronzért játszhatnak - ami szintén 2-án van -, az elnök és sztárja találkozójára még másfél hetet várni kell.

Mi lehet az ok?

Addig marad a találgatás és az agyalás, hogy miért is akarhatja elhagyni Ronaldo a Real Madridot. Az okokat nagyjából három pont köré lehet felhúzni.

1. Ronaldo az adóügy miatt akar lelépni

Ezt nagyjából ki is zárhatjuk, hiába igazol bárhová az országból, az nem jelenti, hogy megszüntetnék ellene az eljárást, vagy ne kellene letöltenie a büntetését, ha vétkesnek találják. Egy ekkora sztár természetesen nem tud elbújni, bárhová is megy, a sajtó úgyis leleplezi. Védettséget em élvezne sem Franciaországban, sem Angliában.

2. Mendes, Ronaldo, a Real is tudja, annyi pénzt kereshetnek, mint a futballban senki

32 éves, azaz már négy-öt évvel túl van a zeniten, de karrierje csúcsán van immár bő egy éve folyamatosan. A legutóbbi és legreálisabb számítások szerint ugyan már csak a világ 11. legértékesebb játékosa - a kora miatt -, de még mindig 112 és félmillió eurót ér, amennyit futballistáért még nem fizettek.

Reklámértéke az egekben, népszerűsége az egekben, és csak bevágott 42 gólt a legutóbbi klubszezonban. A PSG és a ManUnited kész bankot robbantani érte, duplán, mert nem csak a transzferdíja lenne világrekord, hanem a fizetése is, az ügynökének járó ügyintézési díjjal együtt, szóval mindenben a topot jelentené Cristiano Ronaldo klubváltása.

3. Ronaldo a csúcsra ért a Reallal, itt akar kiszállni

A BL duplán címvédője, Spanyolország bajnoka, a Real Madrid alltime gólkirálya. Hova juthat még Madridban? Van viszont még hova jutni a Manchester Uniteddel, ami Alex Ferguson 2013-as leköszönése óta csak vegetál a Premier League-ben, három év alatt egy negyedik hely a legjobbjuk. A Unitednél újra megváltó lehetne, visszaemelhetné a klubot oda, ahová tartozik.

Vagy ott a PSG, ami hiába költi el a világ pénzét immár öt-hat éve, a Bajnokok Ligájában még a négybe sem sikerült bekerülnie. Legutóbb jó 20 éve értek addig, de a katari tulaj közel sem került hozzá. A klub még a BL elődjét, a BEK-et sem nyerte meg soha. Ha Ronaldóval összejönne, annak azért már lenne sportértéke.

A PSG vinné is őt és kifizetne mindent, a Unitednél ez már nem olyan biztos, ott José Mourinho az edző, a világ legösszeférhetetlenebb embere - a futballban -, már voltak is olyan sajtóhírek, hogy neki nem kellene.

A hatás: transzferpiacstop

Amíg Ronaldo nem jön haza Oroszországból, nem lesz semmi. Nem csak vele, senkivel. A bizonytalansága érinti a Realt, amit hiába boronáltak össze már a monacós szupertehetség Kylian Mbappével és a Milan-kapus Gianluigi Donnarummával - állítólag szóban már megegyeztek velük - addig nem lép, míg ki nem derül, mi a helyzet a legnagyobb csillagával.

A PSG hiába áll megint vagy 250 millió euróval a kezében, amit elszórhat játékosokra, nem mozdul, amíg nem tudja, mi van Ronaldóval.

A ManUnited, ami már majdnem megvette a realos Alvaro Moratát, és kész tárgyalni kapusa, David de Gea eladásáról a Reallal, szintén kivár. (Ha meg nem, akkor tudjuk, Ronaldo nekik nem kell.)

Mit akar C. Ronaldo? 568 A firkászokat szívatni

267 Fizetésemelést

261 A Real támogatását

179 A ManUnitedet

17 A PSG-t

Azaz még vagy 10 napig simán eltarthat a Ronaldo-szappanopera, nap mint nap újabb hírekkel, információkkal és sajtóértesülésekkel, amik tudni vélik, hova és miért igazol a világ két legjobbja közül az egyik.

És aztán simán kiderülhet, hogy Ronaldo tényleg csak megharagudott a Realra a - szerinte - nem kellő támogatásért, és egy kis fizetésemelés ellenében ugyan, de marad ott, ahol van. Vagy épp csak az újságírókat akarta idegesíteni, és minden nap röhögni a kamuhíreken.