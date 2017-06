Ibrahimovic a végén Amerikában köt ki

Könnyen lehet, hogy az Egyesült Államokban folytatja pályafutását Zlatan Ibrahimovic, aki az elmúlt idényben a Manchester United játékosa volt és 28 Premier League meccsen 17 gólt szerzett. A 35 éves svéd térdét a szezon vége előtt operálni kellett, így az MU nem ajánlott új szerződést a csatárnak.

Ibrahimovic tehát megy, több klub is szívesen látná, erről Mino Raiola a játékos ügynöke is beszélt, aki megemlítette, hogy a MLS-ben szereplő Los Angeles Galaxy szívesen látná a csatárt. Az olasz Gazzetta dello Sportnak nyilatkozva viszont arról is beszélt, hogy Olaszországból is van számos ajánlata

„Ibra lába rendben van és játszani akar, de még nem döntötte el, hogy hol. Való igaz, hogy kaptunk ajánlatot az Egyesült Államokból, de az is lehet, hogy visszatér a Serie A-ba. Az AC Milan, a Napoli, sőt más csapatok nevei is felmerültek.” - mondta Raiola.

A hírt több olasz lap is megerősítette. Közben a közösségi oldalakon lehet látni olyan képeket, ahogy Ibra a Manchester United Carrington edzőközpontjában készül a következő idényre és a következő csapatára, amely akár napokon belül el is dőlhet.