Nikolics eléggé megszenvedett 14. góljáért

Az MLS-ben a Chicago Fire 4-0-val kiütötte az Orlandót, a gólszerzők között most is ott volt Nikolics Nemanja, akinek a szezonban ez volt a 14. találata. Vezeti is a góllövőlistát a bajnokságban.

A Chicago nagyon bekezdett, alig telt el két perc David Accam a kapuba sarkazott. Másfél perc múlva Nikolics is ziccerbe került, de végül kapu mellé gurított. A 31. percben is kihagyott egy óriási helyzetet, egyre dühösebb lett, mert a félidő végén is jó beadást kapott, de kapu fölé rúgta. Ekkor már 2-0-ra mentek, mert Accam a 8. percben duplázott.

Az 51. percben azonban már Nikolics sem hibázott, Accam tette be két védő közé a labdát, a magyar csatár pedig jól érkezett, keresztbe lőtt a kapuba.

A végeredményt Occam 11-esből állította be a 63. percben. Nikolics is őt ünnepelte Facebook-bejegyzésében: „Hatalmas győzelem az Orlando ellen, fantasztikus játék, csodás hangulat. Sikerült betalálnom nekem is, de ez az este elsősorban a mesterhármast jegyző és gólpasszt adó David Accamről szólt! Gratula, haver!"