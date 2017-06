Futács: Ha nem hívnak a válogatottba, nem dől össze a világ

A csakfoci.hu szúrta ki, hogy a horvát gólkirály, Futács Márkó a magyar válogatottról is beszélt a Presztízs Sportnak adott interjúban.

A Hajduk Split-támadó hiába szerzett tizennyolc gólt a horvát bajnokságban, Bernd Storck mégsem hívta be az Andorra elleni vb-selejtezőre, ahol végül az andorraiak nyertek 1-0-ra.

Futács azt mondta a lapnak, próbálja helyén kezelni a dolgot, és arra akar koncentrálni, hogy a klubjában minél jobban szerepeljen. "Ettől még, persze, a legközelebbi kerethirdetés előtt is ott lesz bennem a remény, mert szeretnék válogatott mezben is bizonyítani, de ha nem hívnak, akkor sem dől össze a világ" - mondta.

Beszélt arról is, hogy mit ronthatott el korábbi klubjainál, például az angol Leicester Citynél vagy a német Ingolstadtnál. "Magamra voltam mérges, mert ezt a történetet a Leicesternél én rontottam el. Túl gyorsan feladtam a harcot, túlságosan hamar és könnyen a távozás mellett döntöttem. A vége felé ráadásul megsértődtem néhány dolgon, amin nem kellett volna, és emiatt már nem is dolgoztam olyan elánnal. A mai fejemmel biztosan másként csinálnám, és ezzel nem azt mondom, hogy most én is angol bajnok lennék, de megragadhattam volna kint. Be kell látnom, voltak olyan lehetőségeim, amelyekre sokan csak vágynak, és én elszalasztottam őket. Ott voltam Németországban, ott voltak Angliában, de nem tudtam élni ezekkel az esélyekkel."

Futács most annak örül, hogy most biztos a helyzete, és a Hajduk Splittel szeretne az Európa Liga csoportkörébe jutni.